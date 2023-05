MotoGP, Bagnaia: “Stavolta non concordo con Valentino Rossi”

Francesco Bagnaia arriva a Le Mans dopo la vittoria di Jerez, ma con il ricordo di quanto avvenuto l’anno scorso. Il campione MotoGP è caduto mentre lottava per la vittoria con Enea Bastianini, che ne è uscito vincitore, ma non ci sarà in questo Gran Premio di Francia. Le carte sono in regola per blindare il trono iridato, il ritorno di Marc Marquez desta qualche pensiero ma non preoccupa. Con questa Ducati Desmosedici ha l’asso nella manica che gli consente di aprire un ciclo trionfale.

Il trionfo di Bagnaia a Jerez

Due settimane fa ai box Ducati c’era anche l’amico e maestro Valentino Rossi a festeggiare il successo in Spagna. Il Dottore ha indicato scherzosamente nella pole position il vero punto debole di Francesco Bagnaia, meglio partire dalla seconda piazza in poi… “Facciamo sempre tante battute con Rossi. Mi dice che quando parto in pole mi distraggo sempre in partenza. Per questo sarebbe meglio non essere davanti in griglia, ovviamente non sono d’accordo. In ogni caso, da tutti gli errori puoi imparare e migliorare in questa sezione. Ma è stato molto bello vedere Rossi nel box Ducati“.

Riunione con il FIM Panel MotoGP

A proposito della caduta dell’anno scorso, il pilota di Chivasso ha impresso nella mente quella giornata. Nel prossimo weekend le previsioni meteo preannunciano pioggia, non è una novità quando si corre a Le Mans in piena primavera. “Possiamo lottare per stare davanti, anche se qui è facile commettere errori come quello fatto lo scorso anno“. In questi giorni l’attenzione sarà puntata anche sulla riunione di venerdì in Safety Commission, dove i piloti per la prima volta discuteranno faccia a faccia con il FIM Panel. “Spero di avere la possibilità di capire il loro punto di vista e condividere il nostro. Sarebbe un passo avanti, perché in questo momento faccio fatica a capire il loro“.

Foto: MotoGP.com