Seeley fa 28 alla North West 200: trionfo in Gara 1 Superstock

Un’emozionante e spettacolare prima gara della Supersport, una dominante affermazione di Alastair Seeley tra le Superstock, incidenti risoltosi fortunatamente senza gravi conseguenze e persino una coda di polemiche. Questi sono stati gli elementi caratterizzanti della prima serata di gara dell’edizione 2023 della North West 200, conclusasi registrando le affermazioni di Davey Todd (Padgett’s Honda, Supersport) ed Alastair Seeley (SYNETIQ BMW, Superstock). Niente da fare invece per la prima corsa delle Supertwin, cancellata in seguito ai molteplici ritardi nel programma registratisi.

SCOPPIA IL CARBON WHEELS-GATE

In questa inaugurale serata di gare della North West 200 non poteva mancare una coda di polemiche. Fuori tempo massimo e, di fatto, in prossimità della partenza della prima gara Superstock, Peter Hickman e Josh Brookes (qualificatosi 7°), coppia d’assi di FHO Racing BMW, sono stati esclusi dalla classifica delle qualifiche ufficiali. Ma non solo: direttamente estromessi dalla corsa! Il motivo riguarda l’adozione sulle rispettive BMW M 1000 RR di cerchi ruota in fibra di carbonio. Il regolamento ratificato dalla MCUI prevede che i cerchi-ruota debbano restare come originariamente prodotte dalla casa costruttrici al momento della commercializzazione presso la rete di concessionari della moto omologata. Tuttavia, non sono ammessi cerchi-ruota in fibra di carbonio, bensì soltanto in lega d’alluminio.

FHO RACING BMW SI RITIRA

Una normativa diversa rispetto ad altre road races (vedi TT) che ha colpo di sorpresa il team di Faye Ho, con la squalifica dalle prove comunicata soltanto in griglia e non alle verifiche di conformità pre-evento. In tutta risposta, FHO Racing BMW ha deciso di ritirarsi dall’evento in forma di protesta per quanto accaduto. Da qui a sabato, le parti cercheranno di trovare un punto d’incontro per consentire ad una delle squadre più competitive (nonché supportata ufficialmente da BMW Motorrad Motorsport) di poter schierare Hickman e Brookes, indiscutibilmente due degli attesi protagonisti del meeting.

ALASTAIR SEELEY FA 28 ALLA NORTH WEST 200

Sempre su una BMW M 1000 RR, ma evidentemente conforme al regolamento, Alastair Seeley si è assicurato la 28esima vittoria in carriera alla North West 200 da indiscusso dominatore. Sotto le insegne SYNETIQ BMW Motorrad, il pluri-Campione britannico ha letteralmente dominato una prima gara della classe Superstock conclusasi anzitempo. Nello specifico all’inizio dell’ultimo giro per l’incidente, senza gravi conseguenze, del giovane Nathan Harrison (Honda Racing UK) a Dhu Varren che ha comportato l’esposizione della bandiera rossa.

LA PRIMA GARA DELLA SUPERSTOCK ALLA NORTH WEST 200

Comodamente in vantaggio, con la classifica al rilevamento precedente Alastair Seeley si è assicurato la vittoria con 10″ di vantaggio su Davey Todd (Padgett’s Honda, vincitore di Gara 1 Supersport) e Michael Dunlop (Honda MD Racing). Il Campione britannico Superstock 1000 in carica è stato l’unico ad impensierire a tratti Seeley, almeno fino ad un taglio di chicane al terzo giro che lo ha costretto, da regolamento, a fermarsi per 10 secondi prima di riprendere il via del percorso di gara. Scorrendo la classifica, Dean Harrison quarto ha preceduto Michael Rutter, James Hillier e John McGuinness, classificatosi settimo. Per quanto concerne i nostri portabandiera, Stefano Bonetti chiude 14° (con Honda Consonni era 12° prima della bandiera rossa) con Andrea Majola 21°.

CANCELLATA LA PRIMA GARA SUPERTWIN

Complici i ritardi nel programma e le molteplici bandiere rosse esposte, Gara 1 della Supertwin prevista originariamente per la primissima serata è stata cancellata. Tutto pertanto rinviato al Race Day di sabato con, salvo imprevisti, 5 gare in programma, due con le Superbike protagoniste.