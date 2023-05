Spettacolare vittoria di Davey Todd alla North West 200

Spettacolare inizio dell’edizione 2023 della North West 200. Nella prima gara in programma riservata alla classe Supersport, al culmine di un avvincente confronto Davey Todd con Padgett’s Honda è riuscito a garantirsi la prima vittoria al Triangle. Un successo maturato al culmine di un entusiasmante ultimo giro, regolando in volata per soli 108 millesimi (!) Alastair Seeley con la Ducati Panigale V2, ma no solo: i primi 6 sono stati racchiusi da 1″1 all’esposizione della bandiera a scacchi.

LEE JOHNSTON KO

Sfortunatamente la giornata non era iniziata nel migliore dei modi. Nel corso dell’ultima sessione di qualifiche proprio della classe Supersport, Lee Johnston suo malgrado è stato sfortunato protagonista di una bruttissima caduta in prossimità della Church Corner. La sessione è stata immediatamente sospesa con il portacolori Ashcourt Racing trasportato in elisoccorso all’Ospedale, non in gravi e/o critiche condizioni. Tuttavia il 5 volte vincitore al Triangle sarà presumibilmente atteso ad un prolungato stop che non gli consentirà di presenziare, tra poco meno di un mese, al Tourist Trophy dell’Isola di Man.

SUBITO BANDIERA ROSSA

Con tutti i road racers che hanno rivolto un augurio di pronta guarigione al “General Lee“, la prima gara della Supersport è partita con qualche minuto di ritardo e.. col botto. Se Davey Todd è stato autore di un brillante spunto allo start presentandosi in testa alla York Corner seguito dal poleman Alastair Seeley e Peter Hickman, da lì a poco la contesa è stata fermata con l’esposizione della bandiera rossa. Nei pressi della celebre rotonda di Mill Road, due piloti sono giunti al contatto. uno dei due rialzatosi con le proprie gambe, mentre il secondo è stato soccorso dai medici, comportando di conseguenza l’interruzione della contesa.

FINALMENTE VIA ALLE GARE DELLA NORTH WEST 200

Al secondo tentativo, la prima gara dell’edizione 2023 della North West 200 ha preso il via, conservando oltretutto la distanza originaria di 6 giri del Triangle. Secondo consuetudine tra le Supersport, si è formato un plotoncino di testa comprensivo di addirittura sette piloti, tutti a stretto contatto. Da Richard Cooper in grado di primeggiare nelle battute iniziali della corsa, passando per Peter Hickman, Davey Todd, Michael Dunlop, Dean Harrison e Adam McLean ed un Alastair Seeley, autore della pole, quasi “remissivo” (virgolettato) nei primi passaggi.

ULTIMO GIRO ENTUSIASMANTE

Come spesso e volentieri capita alla NW200, tutto si è deciso all’ultimo giro. Con Seeley che ha cambiato passo al momento più opportuno, Davey Todd a suon di staccate si è fatto largo a scapito di Richard Cooper, trovando la spinta giusta per regolare sul traguardo i più diretti inseguitori. In primis proprio Seeley, secondo con la Ducati Panigale V2 del TAS Racing, il quale ha pagato un paio di sbavature, l’ultima delle quali a Metropole nel tentativo di farsi largo per lanciare l’assalto al primato. Il 27 volte vincitore le ha provate tutte, ma per 108 millesimi si è dovuto arrendere al Campione britannico Superstock 1000 in carica, al primo hurrà in carriera alla North West.

PRIMA GARA CON TOP-5 IN 1″ ALLA NORTH WEST 200

Se Seeley si è dovuto arrendere per 0″108, al terzo posto a 0″385 ha concluso Richard Cooper, seguito nell’ordine da Michael Dunlop (a 0″672), Dean Harrison (a 0″914) e Peter Hickman, sesto a 1″1 con la Triumph #666. Ha concluso diciassettesimo questa prima gara della NW200 il nostro Stefano Bonetti, al via con la Yamaha R6 del Gomma Racing e tra gli attesi protagonisti in serata tra le Supertwin.