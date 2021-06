MotoGP: Petrucci e Lecuona, il GP ad Assen è l’ultima occasione?

Danilo Petrucci e Iker Lecuona alla prova di Assen. Determinante anche per il loro futuro. Poncharal: "GP interessante per avvicinarci alla decisione finale."

“Chiaramente le prossime due gare prima della pausa saranno molto importanti: sappiamo bene che l’intera griglia MotoGP si sta preparando per la prossima stagione.” Così si era espresso Hervé Poncharal prima dell’appuntamento al Sachsenring. Team e costruttori della classe regina hanno iniziato a muoversi da un pezzo in ottica 2022, ci sono già stati svariati annunci ed altri arriveranno a breve. Quello che lo riguarda direttamente è che riavrà in squadra il leader Moto2 Remy Gardner. Già, ma chi lo affiancherà? Arriverà la conferma per uno dei suoi attuali piloti o ci sarà un cambiamento totale?

Certo è che anche in KTM devono muoversi rapidamente per la prossima stagione. Brad Binder e Miguel Oliveira sono confermatissimi nel team factory, resta da definire un ultimo tassello nella squadra satellite. Danilo Petrucci arriverà ad Assen dopo una caduta in Germania (e parole forti contro il compagno di box…). Iker Lecuona invece si è appena lasciato alle spalle qualche problema di stomaco che ha condizionato il suo GP tedesco. Per lui poi sarà un esordio da pilota MotoGP nei Paesi Bassi, esattamente com’è stato al Sachsenring, viste le cancellazioni nella stagione 2020 per la pandemia.

“Assen è una delle mie piste preferite, fin dal campionato europeo” ha sottolineato il ternano. “Abbiamo trovato una buona base ed un ottimo set up di partenza, in questo GP possiamo fare bene.” Come detto, Lecuona sarà un rookie sulla mitica Cattedrale delle due ruote. “Il mio obiettivo è sempre lo stesso: finire la corsa e lottare per la top ten.” Un’ultima corsa prima della lunga pausa estiva. “Tutti vogliamo andare in vacanza con un buon risultato” ha dichiarato Poncharal. Ammettendo anche che “La seconda sella non è confermata, sarà interessante monitorare cosa succede nel GP d’Olanda per avvicinarci alla decisione finale.”

Foto: Tech3 Racing