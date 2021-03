MotoGP, Petronas 2021: da Rossi-Morbidelli alla Moto3, puntando in alto

Il team Petronas apre ufficialmente la stagione 2021. Presentati i piloti MotoGP, Moto2 e Moto3, ecco infine la livrea delle M1 di Morbidelli e Rossi.

L’impegno continua anche quest’anno in tre categorie differenti. Il team Petronas alza i veli sulla stagione 2021, con tanta voglia di essere protagonista. In MotoGP si riparte dal vice-campione Franco Morbidelli, affiancato dal suo mentore Valentino Rossi, in Moto2 conferma in toto per Xavi Vierge e Jake Dixon (con qualche problema fisico in più per il britannico). Infine, in Moto3 c’è la conferma John McPhee e la new entry Darryn Binder.

Tre coppie interessanti con cui si vuole puntare in alto in tutte le categorie. “Ora un anno di esperienza insieme, non ripetere gli errori e lottare al top da subito” è l’obiettivo di Vierge. “Per prima cosa voglio tornare competitivo dopo l’incidente dell’anno scorso” ha aggiunto Dixon, che certo in seguito punta alla zona podio.

Nessun obiettivo preciso per John McPhee. “So cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo migliorare” ha rimarcato il britannico. “Siamo veloci, l’abbiamo mostrato più volte.” Cerca il passo avanti Darryn Binder dopo la prima vittoria nel 2020. “Voglio essere competitivo, ripartendo da dove ci siamo fermati l’anno scorso. Punto ad ottenere più podi, l’obiettivo è la top 5. Devo riuscire ad essere più costante, ma lavorare anche sulle qualifiche, per semplificarmi anche la vita verso la gara.”

Per poi passare in classe regina, con la conferma Franco Morbidelli, miglior pilota Yamaha l’anno scorso. “Ci sono tante cose mi piacciono di questa squadra” ha sottolineato il vice-campione MotoGP. Mi trovo bene. Sono un team professionale, ma soprattutto mi piacciono tante le persone che ci sono. Non vedo l’ora di ripartire.”

Rossi: nuova sfida per me, sempre Yamaha ma nuovo team. mi hanno dimostrato che sono capaci di grandi cose. mi piace tanto la nuova livrea, siamo pronti. obiettivo lottare per vincere gare, per fare podio, finire bene la stagione. un team giovane, la moto sempre la stessa, sarà divertente. bella coppia con Franco, ci conosciamo bene.