MotoGP, Pecco Bagnaia sotto pressione: “E’ l’ora degli ordini di scuderia”

Non è facile reggere la pressione per un pilota come Pecco Bagnaia, al suo primo match point mondiale in MotoGP. Nella prima giornata di prove libere in Malesia non centra il time attack (anche a causa pioggia), sabato resta fuori dal Q2 diretto, ma riesce ad accedervi dopo il best lap nel Q1. Ma nella seconda sessione di qualifiche non va oltre il nono posto, pur lasciandosi alle spalle i diretti rivali Aleix Espargarò (10°) e Fabio Quartararo (12°).

Marquez alle calcagna

Nella sola giornata di sabato Pecco Bagnaia rimedia due cadute. La prima alla curva 8 nella terza sessione di prove libere, la seconda alla curva 4 nelle fasi finali del Q2. L’alfiere del team Ducati factory aveva da poco montato l’ultima gomma soft al posteriore per il time attack, con alle sue spalle il solito Marc Marquez a caccia della sua scia. Dure le parole di Davide Tardozzi nel post qualifiche di Sepang, il 25enne pilota piemontese preferisce sorvolare sul comportamento dell’avversario. “Va bene perché non ci sono regole a riguardo, ma sta iniziando a diventare un po’ un problema“.

Pecco Bagnaia sotto pressione

Il leader del Mondiale MotoGP non era soddisfatto della sua giornata di qualifiche: “L’unica cosa buona oggi è stata la FP4 e ovviamente il Q1“, ha detto il pilota torinese. “Ma soprattutto la FP4 perché sono stato molto costante e veloce con le gomme usate. A parte questo, ho fatto di tutto per rovinare la giornata. Al mattino ero troppo nervoso per quello che è successo con Franco e Fabio. Ero un po’ arrabbiato. Dopo un’ora mi sono detto: “Va bene, questo è qualcosa che può succedere a chiunque”. Ma sono solo umano e comincio a sentire un po’ di pressione, penso che sia normale“.

L’errore del leader MotoGP

Il riferimento è a quanto avvenuto nella FP3, dove ha mancato l’accesso diretto al Q2 per essersi visto rovinare il giro lanciato prima dall’amico di Academy, Franco Morbidelli, poi dal campione francese Fabio Quartararo al tentativo successivo, prima di cadere e dover passare per il Q1. “Nelle qualifiche non sono stato abbastanza intelligente da capire che il mio passo era abbastanza buono per essere in prima fila senza forzare troppo“, ha aggiunto Pecco Bagnaia. “Alla curva 4 ho spinto forte e ho perso l’anteriore. Ero motivato perché ero un decimo e mezzo sotto il miglior tempo nel primo settore, quindi ci ho provato e ho perso l’avantreno. Quello è stato l’errore più grande“.

A Sepang gara di testa

Non è certamente andata meglio a Fabio Quartararo, dodicesimo in griglia dopo aver rimediato una frattura al dito per un incidente nella FP4. “La sua giornata è stata anche peggiore della mia. Perché Fabio si è rotto un dito, mi dispiace per lui. La sfortuna che sta avendo in questo momento è troppa. Non se lo meritava. E Aleix ha avuto molti problemi dall’inizio del weekend“. In gara tutto può ancora succedere, con Pecco che può vantare 14 punti di vantaggio sul rivale della Yamaha in classifica. Davanti in prima fila ci sono Jorge Martin ed Enea Bastianini che puntano dritti alla vittoria, Bagnaia ha però bisogno di risalire nel gruppo. “Forse domani è il giorno dell’ordine di squadra, ma vediamo… È sicuramente importante essere in vantaggio. Soprattutto, dobbiamo essere intelligenti“.