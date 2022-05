MotoGP, Pecco Bagnaia sconsolato: “Queste cazzate non sono ammesse”

Prima del week-end di MotoGP a Le Mans c’era grande entusiasmo nel box Ducati e di Pecco Bagnaia, al termine della gara solo tanta rabbia. Perché stavolta il podio sembrava un gioco da ragazzi, ma a sei giri dalla fine il vicecampione ha commesso un errore tutto personale ed ha incassato un altro zero. E stavolta è una caduta che pesa sul morale, perché la vetta della classifica dista 46 punti e un terzo del campionato è volato via.

Il titolo MotoGP si allontana

Nulla è perduto per Pecco Bagnaia che in Francia ha collezionato pole position e record del circuito, era in testa fino a pochi giri dal traguardo. Il sorpasso di Enea Bastianini nel GP di Le Mans però ha mandato in tilt il pilota piemontese, forse mai avrebbe immaginato l’azzardo del pilota Gresini. “Non sono riuscito a fermarmi in tempo, sono uscito fuori dalla pista e ritornando dentro sono caduto. Sinceramente non pensavo di recuperare per forza Enea, sapevo che eravamo al limite, stavamo spingendo forte. Ho fatto l’ultima curva abbastanza piano per stare un attimo tranquillo e mi sono steso. Se voglio vincere il titolo queste cazzate qui non sono ammesse. Ho qualche giorno per pensarci bene e per imparare dall’errore di oggi, forse uno dei più gravi della mia carriera“.

Arrivederci al Mugello

Tutto ha girato perfettamente sul giro secco e nella prima parte di gara, fino a quando l’ombra azzurrina di Bastianini non ha impensierito Bagnaia. Al primo sorpasso ha risposto con un colpo da maestro… “Preferisco essere sempre davanti io nel fine gara, per la pressione della gomma anteriore… Il sorpasso alla 6 lo farei ancora, non rifarei la staccata alla 8. Un insieme di cose mi ha fatto andare lungo e mi fa davvero incazzare solo a parlarne“. Pecco è molto critico verso se stesso, nulla da dire sul setting o il potenziale della Desmosedici GP22, non resta che riflettere in vista del Mugello. “Stavolta ho sbagliato io. Potevo tranquillamente portare a casa dei punti molto importanti. Questa è già la seconda gara che faccio zero, la seconda volta che cado, in Indonesia ho fatto un punto… Sono già tre le gare in cui non ho raccolto nulla. L’unica cosa che questa gara dà è il fatto di essere stato molto veloce, per il resto rimane soltanto lo zero punti“.