Non è davvero l’inizio di stagione desiderato. Jorge Martín, rookie in bella evidenza in MotoGP 2021, s’è visto una sola volta finora in questo campionato. Il 2° posto in Argentina finora è l’unico risultato di rilievo, mal bilanciato dal 22° posto più altri quattro ritiri finora a referto. L’ultimo proprio oggi, un inatteso incidente a Le Mans. Sta diventando una lotta impari per il team Ducati factory… Ma stavolta c’è un motivo, un problema fisico riapparso in occasione di questo GP.

Guai ad una mano

Per il pilota Pramac è stato un weekend non proprio semplice, finito con un nuovo incidente in gara. Lo spagnolo però spiega la difficoltà della gara francese. “Ho un problema ad una mano, non la sentivo proprio” ha raccontato a motogp.com, guardandosi la destra. “Credo si tratti di un guaio a qualche nervo.” Non è la prima volta. “L’anno scorso ad Assen ho già sentito qualche fastidio, ma stavolta nel warm up l’ho avvertito per la prima volta in questa stagione. Non riuscivo a frenare, non sentivo quanta forza ci stavo mettendo.” In gara poi “Ho lasciato passare le KTM e ho cercato di seguirle. Era un ritmo basso, ma l’unico che riuscissi a seguire per capire la velocità.”

Il team factory si allontana

Il miglior rookie 2021 non è apparso nella sua forma migliore in questo inizio di Mondiale MotoGP 2022. Due zeri per cadute tra Qatar ed Indonesia, a cui è seguita la super lotta con 2° posto in Argentina. Ad Austin però è 8°, da Portimao a Le Mans non ha più preso punti. A Jerez era riuscito a ripartire dopo la caduta, ma aveva concluso al 22° posto, comunque senza punti. Con il posto di Jack Miller ormai in dubbio e questo Enea Bastianini lanciatissimo, la bilancia per la seconda sella nel Ducati Team pende tutta dalla parte del pilota italiano. La stagione è ancora lunga, ma i contratti per il 2023 verranno decisi ben prima della fine del campionato. E la classifica attuale non aiuta Martín in questo senso.

Foto: motogp.com