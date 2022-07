MotoGP, Pecco Bagnaia: prova d’amore per la fidanzata Domizia

C’è aria di festa e famiglia nel paddock di Misano dove va in scena il World Ducati Week, con la Race of Champions evento clou di questo sabato in rosso. Quindici piloti in pista alla guida di una Panigale V4 o V2, presenti tutti i piloti della MotoGP e della Superbike, con Pecco Bagnaia grande beniamino dei tifosi nonostante una prima parte di stagione non sempre impeccabile. Mancano due settimane alla ripresa del campionato, c’è voglia di ripartire quanto prima per tentare di recuperare il terreno perduto, rosicchiare punti a Fabio Quartararo.

Bagnaia e Domizia insieme in pista

Per il momento bisogna accontentarsi della sfida amichevole, ma non troppo, su cui forse sono i media a “mettere pressione“. Poco prima dell’inizio della Race of Champions Paolo Ciabatti ha indetto un meeting con tutti i piloti, per ricordare di non prendere rischi. “Vogliamo divertirci, poi ovviamente siamo piloti e vogliamo vincere tutti. I ducatisti sono molto legati al marchio“, ha commentato Pecco Bagnaia. “Sono abbastanza tranquillo, non ho più voglia di vacanze, vorrei essere già a Silverstone“.

Al suo fianco l’ormai inseparabile Domizia Castagnini, con cui convive già da tempo. In occasione del WDW il pilota MotoGP ha chiesto una prova d’amore alla sua dolce metà: “L’ho obbligata a venire con me sulla biposto“. Mai avrebbe immaginato di vivere certe sensazioni, ma convincerla non è stato facile. “La mia prima risposta è stata ‘no’. Poi ha cercato di convincermi, mi ha detto “è la cosa che tengo di più nella nostra relazione“. Le strade erano due, per dimostrare il mio grande amore nei suoi confronti l’ho dovuto fare – racconta la fidanzata di Pecco a Sky Sport -. Pensavo fosse divertente, invece no… (ride, ndr). La parte delle curve mi ha divertito di più, ma sui rettilinei mi sono spaventata in accelerazione. Mi sentivo volare indietro“.