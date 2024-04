L’epilogo del Gran Premio del Portogallo è stato pessimo per Pecco Bagnaia, che ad Austin in questo weekend vuole riscattarsi. Il ritiro di Portimao, avvenuto dopo il contatto con Marc Marquez, gli ha fatto perdere dei punti preziosi nella corsa al titolo e vuole recuperare. Oggi il distacco rispetto al leader della classifica Jorge Martin è di 23 punti. Sono passati solo due GP e ne mancano ancora tanti, però è importante evitare passi falsi già adesso.

MotoGP Austin, Bagnaia punta in alto

Il pilota ufficiale Ducati un anno fa fece pole position e vittoria nella sprint in Texas, dove poi cadde nella gara lunga mentre era in testa. Certamente ha il potenziale per essere di nuovo protagonista al COTA e spera di fare bene: “Il Gran Premio delle Americhe è uno dei miei preferiti in calendario. La pista è fantastica, Austin mi piace tantissimo e anche l’atmosfera dell’evento è diversa dal solito. Arrivo in America motivato e pronto a riscattarmi: lo scorso anno eravamo stati competitivi tutto il fine settimana e se non fossi caduto avremmo ottenuto la vittoria anche nella gara della domenica“.

Bagnaia sa perfettamente che vincere è difficile, il livello della griglia MotoGP è alto: “Quest’anno mi aspetto molti piloti veloci e sicuramente non sarà facile, ma abbiamo una buona base dalla quale partire. Nell’ultimo GP in Portogallo il feeling con la moto era molto buono, ma poi in gara domenica ci è mancato qualcosa. Sarà quindi importante lavorare per evitare che succeda di nuovo“.

Il campione in carica ha tanta voglia di riscatto e spera che non si ripresentino delle brutte sorprese. A Portimao ha commesso un errore mentre guidava la Sprint e poi nella gara lunga non è stato competitivo quanto si aspettava. Insomma, Pecco non vuole errori: né suoi né del team.

Foto: Ducati Corse