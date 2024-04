Samuele Cavalieri ha iniziato la stagione alla grande ed ora è secondo nella classifica generale del Campionato Italiano Superbike dietro a Michele Pirro. Ha però un “pizzico” di rammarico e questa parola non è certo metaforica. Il pilota emiliano sarebbe potuto andare ancora meglio ma ha dovuto lottare contro degli avversari del tutto inaspettati ed insidiosi come racconta a Corsedimoto.

“Sono contento di essere tornato a casa da Misano da secondo in classifica, per il campionato va bene considerando anche com’era stato il mio 2023. Le gare sono state un po’ compromesse dalla qualifica perché partivo in seconda fila e nelle gare del CIV che sono corte non aiuta. Nel momento decisivo della qualifica, quando ho messo la gomma nuova, mi sono entrati degli insetti nella tuta ed ho avuto undici o dodici pizzichi. Non volevo tornare ai box perché mancavano pochi minuti alla fine delle qualifiche ed oltre al male avevo un gran fastidio a causa di questi insetti che si muovevano dentro. Ho perso un po’ la concentrazione ed oltre a non avere migliorato il tempo sono pure caduto sbattendo abbastanza forte la testa, il collo il polso quindi nelle due gare ho un po’ sofferto. Non sono state gare facilissime ma abbiamo conquistato punti importanti”.

Credi di essere tu il vero anti-Pirro al CIV Superbike 2024?

“Vedendo il passo gara che ha fatto Pirro per vincere è lo stesso che ho fatto io il venerdì mattina. In tutto il week-end abbiamo visto che al mattino, con temperature più fresche, andavamo meglio invece il pomeriggio abbiamo più faticato alzando tre quattro decimi il passo. Dobbiamo lavorare su questa cosa perché Michele Pirro aveva sempre lo stesso identico passo. Non ho dubbi che la squadra faccia un gran lavoro come sempre e la ringrazio ancora. Sicuramente siamo della partita: in questo momento siamo noi quattro: io, Pirro, Bernardi e Delbianco più Mercandelli che ha un buon margine di miglioramento dato che era alla sua prima gara in Superbike ed è già andato bene. Siamo noi quattro – cinque a giocarci le gare ed il podio anche se chiaramente mi piacerebbe essere io l’anti-Pirro”.

L’Aprilia Nuova M2, sulla carta, ha la coppia di piloti più forte

“Noi dell’Aprilia abbiamo un’ottima base: sia io che Luca Bernardi siamo molto veloci. Poi è chiaro che ci sono cose su cui migliorare però sì, penso che come squadra siamo la più forte: siamo entrambi lì davanti. Ovviamente ogni pista e condizione può essere più favorevole per una moto piuttosto che per un’altra”.

A Misano hai incontrato Maverick Vinales: com’è andata?

“Maverick Vinales è una gran persona oltre che un gran pilota. Prima di tutto è bellissimo vederlo girare perché ha uno stile stupendo poi mi ha impressionato a livello umano: è stato veramente bello parlare e fare dei giri in pista con lui”.

Prossimo appuntamento la 24 Ore di Le Mans

“Lunedì si parte. La 24 Ore di Le Mans è una gara veramente speciale: me me parlano tutti strabene. Dopo l’esperienza di Suzuka dello scorso anno sono molto carico e curioso. Per me è tutto nuovo però credo che con la squadra, la moto e l’equipaggio si possa fare davvero bene. Non vedo l’ora di scendere in pista e penso che potremo essere della partita nella stock”.

Foto social