MotoGP, Pecco Bagnaia mastica amaro: “Bastianini era imbattibile”

Il quinto posto nel round MotoGP di Austin ha un sapore insipido per Pecco Bagnaia. Partito dalla prima fila non ha mai insidiato le posizioni da podio: Bastianini, Miller e Martin hanno avuto un ritmo più sostenuto e stavolta non c’è alibi tecnico che tenga. Il prossimo step dovrà arrivare dal pilota piemontese che deve limare qualche decimo sul giro per poter ambire al titolo mondiale. Dopo quattro Gran Premi la classifica non fa dormire sonni tranquilli in casa Ducati: Pecco è 12° con 23 punti e la vetta dista già un gap di 38 lunghezze.

Austin insipido per Pecco Bagnaia

Stavolta non c’è nessuno da incolpare, l’inizio di campionato MotoGP dimostra scenari diversi per Pecco Bagnaia che non riesce a trovare lo smalto dimostrato nel finale del campionato 2021. Nel passaggio dalla GP21 alla GP22 qualcosa ha perso e dovrà ritrovarlo in tempi brevi. La Casa di Borgo Panigale lo ha confermato pilota di punta prima di approdare a Losail, mettendo in cassaforte un contratto fino al 2024, ma finora sta deludendo le aspettative. Nei 20 giri del Gran Premio di Austin non ha mai impensierito il gruppetto di testa, l’usura del pneumatico si è rivelato decisivo per l’esito della gara. E ne sa qualcosa Jorge Martin che fino a metà gara sembrava in perfetta sintonia con la Desmosedici, prima di scivolare all’ottava piazza finale.

Complimenti al leader della MotoGP

Ma la vittoria di Enea Bastianini semina punti interrogativi nell’ambiente Ducati. “Ho dato il massimo. Se fai del tuo meglio e il miglior risultato alla fine è il quinto posto, significa che era il massimo che potevo fare – commenta Pecco Bagnaia -. Ho cercato di guadagnare posizioni ma ho avuto un po’ di problemi. Ad ogni modo, il mio obiettivo era un risultato tra i primi cinque e l’abbiamo raggiunto. Certamente mi sarei aspettato che i miei tempi fossero più coerenti fino alla fine“. Il vicecampione di MotoGP non cerca scuse e l’amarezza è evidente nel post Gran Premio. “Il nostro obiettivo di inizio stagione non era certo il quinto posto, ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare. Gli altri erano più veloci, Bastianini fortissimo“.

Problema gomma per Pecco

Gli errori commessi in Argentina e Texas dovranno servire a ritrovare la quadra già dal prossimo round a Portimao fra meno di due settimane. La soft al posteriore ha imposto un limite al suo finale di gara, impendendogli di attaccare le zone di vertice nonostante abbia gestito all’inizio. “Quando ho cercato di recuperare tempo davanti, ho notato che gli altri erano più veloci di noi. Come dicevo, questa domenica il quinto posto è stato il massimo“. Pecco Bagnaia non perde fiducia ed è certo di poter ritornare alla vittoria limando alcuni dettagli della GP22. “Non è un lavoro facile, questo è certo. Jack Miller ha fatto un buon lavoro con la GP22 ad Austin, è stato costante fin dall’inizio. Ho sofferto un po’ di più, ma so che passo dopo passo saremo di nuovo più forti… Enea era imbattibile. Se Marc Marquez non avesse sbagliato la partenza, sarebbe stato sicuramente in vantaggio. Penso che Enea sarebbe stato l’unico a poter lottare con Marc“.