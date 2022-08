MotoGP, Pecco Bagnaia: “Basta errori, ritorniamo a fare sul serio”

Pecco Bagnaia attendeva la ripresa del campionato MotoGP da oltre una settimana. Al WDW si è aggiudicato la vittoria della Race of Champions, a dimostrazione della mentalità con cui scenderà in pista a Silverstone. Basti pensare alla vittoria di Assen per comprendere le intenzioni del pilota Ducati, intenzionato a giocarsi il tutto per tutto nella sfida iridata con Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Dovrà prendersi la sua buona dose di rischio: i quattro zeri rimediati nella prima parte della stagione 2022 pesano sulla classifica e hanno scavato un gap di 66 punti dal leader Yamaha. Per avvicinarsi bisogna finire davanti al rivale, senza fare troppi calcoli.

Pecco Bagnaia riprende la sua corsa

Quartararo dovrà scontare un Long Lap Penalty nella gara di Silverstone, dopo la caduta in Olanda che ha mandato fuori pista Aleix Espargarò. Una sanzione discussa ma indelebile che potrebbe giocare a favore dei suoi diretti avversari, che a loro volta dovranno approfittarne. La vittoria del Mondiale MotoGP non è semplicemente una questione di velocità, ma anche di eventi, coincidenze, infortuni, cadute, personali e altrui. L’unico calcolo fattibile sono pole position e vittorie, l’unica garanzia per dare l’assalto alla leadership senza badare troppo a ciò che accade intorno. Non facile in un campionato MotoGP imprevedibile e al limite, dove ogni pronostico viene puntualmente ribaltato. In suo aiuto potrebbe però arrivare una nuova carena aerodinamica prevista per il mese di agosto. Un aggiornamento non di poco conto in vista dello sprint finale, con Quartararo che ha già bocciato la seconda carena Yamaha.

Bagnaia dopo la pausa estiva

Pecco Bagnaia si augura di ricominciare da dove aveva chiuso, dalla vittoria di Assen che conferma l’ottimo feeling con la Desmosedici GP22, divenuta finalmente una moto potenzialmente vincente su ogni layout. Nelle ultime cinque settimane il vicecampione della Ducati si è allenato in pista e in palestra, dopo aver trascorso una breve vacanza tra Ibiza e Forte dei Marmi. Sull’isola spagnola ha vissuto una piccola disavventura notturna, di ritorno da una discoteca, ma anche quell’episodio è stato archiviato. Bisogna guardare avanti e crederci. “Durante la pausa mi sono allenato molto con la mia Panigale V4S e ho anche vinto la Lenovo Race of Champions al WDW, ma adesso torniamo a fare sul serio! Per me sarà importante riuscire a ripartire con il piede giusto – ha concluso Pecco Bagnaia – e non commettere più errori in questa seconda parte di Campionato”.