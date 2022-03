MotoGP, Pecco Bagnaia a -29: “Bisogna svoltare e in fretta”

Pecco Bagnaia incassa un solo punto dopo le prime due gare della stagione MotoGP 2022. L’incidente in Qatar e la pioggia di Mandalika hanno stravolto i piani della vigilia del Mondiale, quando sembrava il grande favorito per la corsa al titolo iridato. Ancora una volta i pronostici si rivelano sbagliati, ma nonostante i pessimi risultati c’è ottimismo al box Ducati, perché finalmente una buona base di partenza è stata trovata.

La pioggia di Mandalika frena Bagnaia

In griglia di partenza i tecnici di Borgo Panigale hanno apportato piccole modifiche alla sua Desmosedici GP22. “Stavamo togliendo semplicemente la pinna perché non c’era tanta acqua in pista, non abbiamo toccato niente di setting in griglia. C’era poca acqua e la pinna serviva solo a tenere la gomma più fresca, però non abbiamo toccato nulla“, ha spiegato il vicecampione del mondo. “L’anno scorso abbiamo chiuso l’anno che eravamo forti sul bagnato. Nei test le condizioni rain hanno sempre dimostrato che eravamo forti sul bagnato, invece oggi il mio feeling era pari a zero, non riuscivo a frenare come faccio di solito perché bloccava tanto il davanti. E solitamente non è così, quindi non sono riuscito a spingere, la gomma avanti non ha lavorato e ci sono dei punti interrogativi“.

Fino al warm-up della domenica mattina Pecco Bagnaia e la sua Ducati hanno sfoggiato un buon passo che avevano lasciato presagire ben altra prestazione, ma la pioggia ha scombussolato gli equilibri della Rossa. “Anche se ero 11° nel warm-up, sono stato uno dei pochi ad essere veloce e costante anche con gomme usate, eravamo pronti per fare una gara buona e lottare con Fabio Quartararo, ma non è stato così. Guardiamo i lati positivi, il buon lavoro fatto fino al warm-up e cerchiamo di tenere una linea su queste due gare qui pensando all’Argentina“.

La classifica MotoGP è già in salita

La classifica MotoGP inizia a farsi già pesante, ma ci sono ancora 19 gare davanti e tutto il tempo per sovvertire la situazione. “Finora l’aspetto negativo sono i punti e sono a -29 dalla vetta. Bisogna svoltare abbastanza in fretta questa linea negativa, perché il nostro potenziale è più di questo. Il feeling è tornato, eravamo davvero forti, ma è andata come è andata“.

Se c’è ottimismo dal punto di vista tecnico, Pecco Bagnaia è evidentemente amareggiato per questo inizio di campionato. Prima le bandiere gialle nelle FP2, poi la pioggia nelle FP3, un problema di grip nella Q2. “Alla curva 11, mentre ero casco rosso, mi è partita la moto dietro e ho dovuto abortire il giro. Su questa pista è il primo giro quello buono per il time attack, ma la seconda fila era un buon risultato. Sul davanti abbiamo fatto una modifica stamattina, riuscivo a farla girare in modo stretto. Abbiamo una buona base per l’Argentina, ma posso dire poche parole in questo momento. Non sono nella situazione in cui posso dire che potevamo vincere. I risultati dicono altro”. Gigi Dall’Igna ha detto che vedremo la vera Ducati quando il campionato approderà in Europa fra un mese... Bagnaia spera di cambiare prima la rotta: “Speriamo di cominciare prima“.