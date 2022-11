MotoGP, pazza festa Ducati: Pupulin legato e spedito in KTM – Video

Dopo i 27 giri del GP di Valencia e la vittoria di Pecco Bagnaia nel box Ducati è scoppiata la festa. Quindici anni dopo la Casa di Borgo Panigale ritorna a mettere le mani sul titolo MotoGP, un’esplosione di gioia per un Mondiale combattuto fino all’ultima gara e per la consapevolezza di poter aprire una nuova era. Perché non sarà facile per i rivali mettersi al passo delle Desmosedici GP in breve tempo, soprattutto considerando che in griglia ci saranno ancora otto prototipi Ducati sempre più competitivi.

Festa nel paddock MotoGP

Domenica pomeriggio le telecamere di Sky Sport MotoGP hanno ripreso anche alcune scene di giubilo, con Jack Miller in veste di trascinatore con tanto di megafono. Per l’australiano è stata l’ultima gara in sella alla Rossa dopo cinque stagioni insieme, purtroppo terminata con una caduta a cinque giri dal traguardo. Si apre un nuovo capitolo con KTM, dove si ricongiungerà al team manager Francesco Guidotti, e ritroverà anche Alberto Giribuola, ex ingegnere di pista di Enea Bastianini. Insieme a lui porterà il capotecnico Christian Pupulin. Un ingegnere di grande esperienza che ha lavorato fianco a fianco con la Ducati per due decenni, prima nel WorldSBK con Ruben Xaus e poi in MotoGP con Carlos Checa., Loris Capirossi, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso e infine Jack Miller.

Pupulin è stato subito spedito nel box KTM dopo la gara MotoGP a Valencia, nel vero senso della parola. Alcuni meccanici della Ducati, con la divertente collaborazione di Miller, hanno ammanettato e traghettato il tecnico fino al box di Mattighofen, dove il suo team manager, Francesco Guidotti, si è occupato della liberazione tra risate e grida dello staff di entrambe le squadre. Un momento bizzarro che la stessa squadra austriaca ha condiviso sui propri social attraverso un video. Ma si sarà divertito anche Christian?