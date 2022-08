MotoGP, Paolo Ciabatti: “Bastianini e Martin stessi soldi e stesso upgrade”

Ducati annuncerà il nome del prossimo pilota factory solo prima della gara di MotoGP a Misano. Un altro Gran Premio a disposizione per Enea Bastianini e Jorge Martin per dimostrare il loro valore e convincere i vertici aziendali. Ammesso che siano solo i risultati a fare pendere l’ago della bilancia, perché bisogna fare i conti anche con le richieste degli sponsor e con i bilanci finanziari. A detta di molti a Borgo Panigale avrebbero già preferito il pilota madrileno, ma per la risposta finale non resta che attendere.

Ducati riflette sul secondo pilota

Sarà soprattutto una questione di prestigio, perché Ducati assicurerà pari trattamento, tecnico ma anche economico, ai due giovani talenti della MotoGP. Vogliono riflettere bene ai piani alti della Casa emiliana, perché oltre a Pecco Bagnaia serve un nome capace di trainare la Desmosedici GP alla vittoria. Tutti gli alfieri ufficiali del marchio hanno dimostrato di essere da podio, ma per assicurarsi i titoli serve la costanza che stanno dimostrando Aleix Espargarò e Fabio Quartararo. Ducati è sulla buona strada per vincere per la terza volta consecutiva il Mondiale Costruttori, ma tifosi, squadra e investitori reclamano il titolo piloti.

Anche per questo motivo la scelta tra Jorge Martin ed Enea Bastianini non è facile, ma l’attesa rende nervosi, nonostante la parità assoluta di trattamento. “Riceveranno un trattamento identico nel 2023, sia dal punto di vista economico che tecnico – assicura il d.s. Paolo Ciabatti a Speedweek.com -. Non pensiamo che i due candidati siano sotto pressione in questo momento, perché riceveranno esattamente lo stesso ingaggio, sia che guidino per Pramac o nel team ufficiale. Inoltre, riceveranno esattamente le stesse moto e lo stesso supporto tecnico“.

Bastianini e Martin ad armi pari

Un approccio egualitario per poter posticipare una decisione non facile, in ballo c’è però il prestigio. “Certo potrebbe essere sempre più prestigioso se ottieni un contratto per il team Factory Ducati Lenovo – aggiunge Ciabatti -, anche se guadagni gli stessi soldi. È solo questione di guidare con i colori factory o meno. Non pensiamo che dovrebbe fare differenza. Perché abbiamo promesso a Enea e Jorge identici step di sviluppo e upgrade“. Intanto i due non si risparmiano e nel GP di Silverstone Enea Bastianini ha conquistato un ottimo 4° posto, superando all’ultimo giro proprio il diretto avversario Jorge Martin.

Un sorpasso fortemente simbolico per il pilota romagnolo, ma potrebbe non bastare per delineare i piani futuri di Ducati in MotoGP. “Sicuramente è un aiuto in più per chi deve prendere la decisione“, ha sorriso Bastianini. “Se ricapitasse in Austria, non c’è certo motivo per una decisione diversa. Ma sappiamo tutti che Jorge è un pilota molto forte, conosciamo il suo valore e il suo talento. Quindi vedremo come sarà il futuro prima di Misano“.