Aggiornamento su Gino Rea: la TAC lascia speranze

Segnali incoraggianti in merito alle condizioni di salute di Gino Rea, sfortunato protagonista sabato scorso di un drammatico incidente nel corso delle prove della 8 ore di Suzuka. Con una nota diffusa dalla sua famiglia, si rende noto l’ultimo bollettino medico in seguito alla TAC effettuata nella giornata di ieri (mercoledì 10 agosto).

PROGRESSI PER GINO REA

“I risultati della TAC hanno mostrato segni di guarigione con riduzione del gonfiore“, si legge nella nota. “È in condizioni stabili e si sta riprendendo dai soliti effetti collaterali di un tale trauma. Non vediamo l’ora di un suo recupero perché sappiamo tutti che Speedy G ne è capace“.

IL BOLLETTINO MEDICO

La situazione di Gino Rea resta in ogni caso estremamente delicata. Nel bollettino medico diffuso in data 9 agosto si parla si una lesione assonale diffusa, frattura del forame trasverso cervicale ed occlusione dell’arteria vertebrale sinistra. Per quanto fuori pericolo dopo le prime 48 ore, la situazione resta tuttora imprevedibile.