MotoGP, l’orgoglio di Pecco Bagnaia: “Siamo eroi, ricordatevelo”

Francesco Bagnaia non era al meglio della condizione e il terzo posto nella sprint race MotoGP a Misano rappresenta un ottimo risultato. Ha dovuto stringere i denti e ha saputo resistere anche al pressing delle KTM di Dani Pedrosa e Brad Binder negli ultimi giri. Impossibile chiedere di più, vedremo domenica nella gara lunga come andrà. Per quanto riguarda la classifica, il vincitore Jorge Martin si è portato a -45 rosicchiandogli 5 punti.

MotoGP Misano, il bilancio di Bagnaia

Bagnaia al termine della gara ha raccontato a Sky Sport MotoGP come ha vissuto tutto nelle sue condizioni precarie: “È stata veramente tosta, però era importante avere una base su cui poter lavorare per domani. Il dolore è abbastanza presente, soprattutto nelle curve a destra, è un po’ un limite. Domenica intensificherò un po’ l’antidolorifico, è fondamentale e poi vedremo cosa potremo ottenere. Purtroppo non avevo un grande feeling con la soft, vedremo in gara come andrà con la media, che è una gomma che mi piace di più“.

Domenica con una lunga distanza potrebbe essere ancora più difficile per Pecco: “È un po’ preoccupante, però non voglio pensarci. Cerco di fare il massimo che posso, la terapia sta funzionando bene. Chiaramente, avrei dovuto riposare dopo i colpi che ho preso, però non c’era il tempo di riposare. Faremo il possibile. Mi sarei aspettato un piccolo miglioramento rispetto a venerdì, invece il dolore è rimasto abbastanza costante. Nei primi giri di gara il ginocchio non andava molto bene. Intanto era fondamentale tornare in pista e al posto di perdere 13 punti ne ho persi 5“.

Pecco fiero di quello che ha fatto

Il pilota Ducati ha spiegato come aveva pianificato la partenza e le sensazioni provate: “Purtroppo non ho fatto un ottimo stacco e non sono riuscito a passare Bezzecchi subito. La mia idea era quella di mettermi primo subito. Comunque ho superato Bez alla prima staccata e dopo la gara è andata in salita, non riuscivo a fermarmi purtroppo. Sono andato lungo spesso, nelle curve a destra non riesco a fare angolo di piega e ciò mi limita abbastanza“.

Dopo quello che ha vissuto a Montmelò, probabilmente non si aspettava di salire sul podio della sprint race a Misano. Successivamente, di fronte ad altri media, ha detto una cosa importante in riferimento a sé stesso e anche a Marco Bezzecchi, un altro che ha corso non al meglio fisicamente: “Siamo eroi e penso che a volte bisognerebbe ricordarselo“.

Foto: Valter Magatti