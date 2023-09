SBK, Razgatlioglu: “Sono più rilassato di Bautista. E senza il ritiro a Most…”

Fantastica performance di Toprak Razgatlioglu in Gara 1 Superbike a Magny-Cours. Dopo un po’ di dura lotta con Michel Ruben Rinaldi, ha allungato e si è preso 25 punti pesanti per la classifica. Considerando che Alvaro Bautista è arrivato decimo al traguardo, adesso il distacco in classifica è di 55 punti. La corsa al titolo è aperta e il pilota Yamaha farà il massimo per aggiudicarsi anche Superpole Race e Gara 2.

Superbike Francia, Razgatlioglu felice del successo

Razgatlioglu non può che essere soddisfatto per il trionfo ottenuto in Francia: “Sono molto felice, perché dopo cinque settimane siamo tornati a vincere. Magny-Cours è la mia pista preferita, ho vinto come l’anno scorso e come nel 2022 ho lottato con Michael. Ringrazio il mio team per il buon lavoro svolto in questo weekend, in ogni sessione abbiamo migliorato la moto e per domenica ci servirà ancora qualche miglioramento. In generale sono felice“.

Toprak è un grandissimo staccatore e anche nel duello con Rinaldi lo si è visto. Questa qualità lo aiuta a lottare contro una Ducati Panigale V4 R che in accelerazione e in allungo in rettilineo vola: “In uscita di curva mi servirebbe più potenza – spiega – perché Michael soprattutto in uscita da quelle lente aveva un grande vantaggio, Ducati è davvero veloce sul dritto. Comunque ho nuovamente lottato per vincere, dopo 10 giri mi sono sentito meglio perché la sua gomma ha iniziato a calare. Tutti conoscono il vantaggio di Ducati, però io lotto sempre. Domani ci sono altre due gare e spero di vincere ancora“.

Toprak e la sfida con Bautista

Interpellato sulla classifica, il pilota turco ha dichiarato di non pensarci granché e di essere focalizzato sulle prossime gare: “Ho visto che Bautista ha avuto un problema e ora sono a 55 punti, però non ci penso. Ragiono gara per gara, ho bisogno di vincere. Devo scordare il campionato e focalizzarmi sul mio lavoro. Credo che Alvaro domenica tornerà forte, io sono più rilassato di Bautista perché non penso al titolo. Se vincerò ogni gara sarò campione, ma cerco di godermi ogni corsa“.

Anche se dice di non pensare molto alla lotta iridata, è inevitabile per Razgatlioglu avere qualche rimpianto per il ritiro avvenuto in Gara 2 in Repubblica Ceca: “Se non fossi caduto a Most, adesso sarebbe tutto diverso. Comunque mancano ancora delle gare e sembra che tutto sia nuovamente possibile“. Se dovesse perdere il titolo per quei punti persi a Most, forse Toprak andrà a dire qualcosa alla Pirelli per quella gomma esplosa dal nulla…

Foto: Yamaha Racing