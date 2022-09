MotoGP: oltre 100mila presenze nei tre giorni a Misano

Ci sono numeri speciali, dal valore in qualche modo simbolico. A Misano ultimamente il numero speciale era 100mila. L’obbiettivo era superare la soglia psicologica dei 100mila spettatori nell’arco dell’intero week-end. Missione compiuta. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha totalizzato 101.140 spettatori nei tre giorni. I parziali sono: 18.859 venerdì, 25.300 sabato e 56.981 domenica. In effetti per la MotoGP di domenica si è vista tanta gente, sia in tribuna che sul prato.

Non c’è stato un solo beniamino ma c’era tanti fans club. Tra i più attivi quello di Pecco Bagnaia ma si sono viste anche tantissime bandiere fuxia del Fans Club di Enea Bastianini. Tanti i tifosi di Franco Morbidelli e quelli di Andrea Dovizioso, in migliaia per l’ultima gara nel motomondiale dell’asso forlivese. Non mancavano i fans dei piloti di Moto3 e di Moto2. Sono stati presi d’assalto gli stand del merchandising nella nuova MWC Square e fuori dall’autodromo. Tra la gente si è vista tanta passione, leggerezza, voglia di ridere e divertirsi.

Si temeva un crollo del numero di spettatori, come successo in altri circuiti, invece c’è solo un calo che può essere considerato fisiologico considerando l’assenza di Vale ed il meteo incerto fino all’ultimo giorno.

Pochi i vip nel paddock, i personaggi del jet-set amano la Formula 1 ma non si appassionano al Motomondiale. Tra i volti noti presenti, il cantante Fabio Rovazzi ed alcuni attori comici: Fabio De Luigi, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi.

Pienissimo il paddock con gli ospiti dei team. Il motivo probabilmente è uno: con la crisi economica generale, le squadre spesso hanno tanti piccoli sponsor invece di pochi e grandi. I partner commerciali sono dei super appassionati che investono nei piloti e nei team per poter essere presenti ai gran premi con le loro famiglie. Tra loro si percepisce l’amore per le corse più che il marketing e il business.

Sala stampa piena con 240 persone fra giornalisti, fotografi e operatori televisivi da venti nazioni, tra cui Giappone e Brasile. A tal proposito, proprio nel giorno del Gran Premio di Marino si è spenta Silvia Ciavatti, una ragazza che lavorava da tanti anni in sala stampa ed al centro accrediti di Misano come tour leader. Appassionatissima di MotoGP, aveva lavorato anche al World Ducati Week in luglio ma il suo sorriso non era più lo stesso ed oggi si è spento per sempre.

