MotoGP, nuova offerta per Espargarò. Rivola: “Firmerei a Natale”

La situazione di Aleix Espargarò è abbastanza chiara. Il pilota catalano ha chiesto un piccolo rialzo di salario per firmare sul rinnovo di contratto e chiudere la sua carriera in MotoGP con Aprilia. Questa è la sua sesta stagione con la RS-GP, ha abbracciato il progetto di Noale quando questa moto era molto distante dalla vetta e adesso ci sta regolarmente. Una vittoria e tre podi in sette gare, nessuno vuole parlare di sogno iridato, ma settimana dopo settimana la leadership si avvicina. E in un campionato così incerto tutto è possibile.

Aprilia prepara una nuova offerta

Eppure tra Aprilia e Aleix Espargarò manca ancora un accordo per il rinnovo, Massimo Rivola non aveva considerato una foratura del budget per il prossimo biennio. Nessuno immaginava simili risultati, quindi neppure un aumento di ingaggio per il pilota di Granollers che, se non verrà accontentato, potrebbe chiudere la sua carriera il prossimo novembre a Valencia. E’ una questione di orgoglio e serietà professionale. L’a.d. Massimo Rivola proverà a limare ulteriormente sulla richiesta di Albert Valera… ma assicura che la firma ci sarà. “Non è una strategia per tenerlo così tanto in tiro, firmerei a Natale per tenerlo così in forma. E’ una grandissima soddisfazione vedere un pilota che è cresciuto con noi quanto sia maturo e consapevole dei propri mezzi. Correre tutta una gara davanti a Quartararo e a questa gente… chapeau. Ha sempre avuto la voglia di mettere la moto davanti, ma prima non aveva la moto e s’innervosiva, andava oltre i limiti e finiva per terra“.

Il sogno MotoGP

A Noale iniziano a pensare al titolo MotoGP? “Il mantra che ripetiamo è di vivere ogni week-end al meglio, magari a fine anno ci togliamo qualche soddisfazione – ha aggiunto Massimo Rivola -. L’appetito vien mangiando… Aleix ci sta portando dove non siamo mai stati. Quando anche Maverick Vinales riuscirà ad andare forte ci toglieremo doppia soddisfazione“.

Romano Albesiano ha negoziato i precedenti contratti di Aleix Espargaró con il marchio. Oggi è direttore tecnico, si occupa dello sviluppo della moto, le trattative sono nelle mani di Rivola. “Da ingegnere voglio che rimanga, al cento per cento“. Ha visto il pilota catalano soffrire per strappare qualche punto in gara negli anni precedenti, fino ai livelli odierni: “E’ il risultato di tanto lavoro finché, alla fine, siamo arrivati, dove dovremmo essere… La Ducati, in questo momento, sembra andare molto bene . Molti piloti stanno andando forte, ma siamo cresciuti molto. Siamo vicini, molto vicini. Abbiamo un buon motore, una buona trazione, una buona frenata… è una moto per vincere il mondiale“.