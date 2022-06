MotoGP, Nakagami: messaggio per Bagnaia e Rins dall’ospedale

Taka Nakagami è rimasto in ospedale all’incidente che ha contrassegnato l’inizio di gara MotoGP al Montmelò. Al di là delle responsabilità e della pericolosità della sua manovra alla partenza, il pilota della LCR Honda ha rischiato davvero grosso per la sua salute. La caduta è avvenuta mentre dalle retrovie arrivava il gruppo degli inseguitori e il rischio di venire travolto era ai massimi livelli. Fortunatamente i tre coinvolti, Pecco Bganaia, Alex Rins e Taka Nakagami, sono scivolati nella ghiaia senza riportare gravi conseguenze.

Il post di Taka Nakagami

Il pilota giapponese ha però riportato diverse ferite al volto dopo aver sbattuto il mento contro la ruota posteriore della Ducati Desmosedici di Pecco Bagnaia. Poi la sua Honda ha atterrato la Suzuki di Alex Rins. Come vediamo dalla foto scattata dal letto d’ospedale e postata sui social, Taka ha riportato lividi al volto e porta un grosso cerotto sul mento e il collare. Nell’impatto con l’asfalto la visiera del casco è andata distrutta e i sassi lo hanno colpito in pieno volto. “Mi ritengo fortunato perché non ho riportato ferite gravi o fratture. Sto bene. Ho passato una notte in terapia intensiva per osservazione, ma va tutto bene“.

Le reazioni del paddock MotoGP

Nel recente post sui social Nakagami ha voluto chiedere nuovamente scusa ai suoi avversari rimasti coinvolti, dopo averlo fatto lunedì dall’account ufficiale del team LCR. “Prima di tutto voglio scusarmi con Alex Rins e Suzuki, con Pecco Bagnaia e Ducati per l’incidente alla curva 1. Mi dispiace molto di avervi rovinato la gara. È stato spaventoso, ma fortunatamente sto bene“, ha assicurato Taka ai suoi fan. Tra i primi a commentare il suo post Marc Marquez, ritornato lunedì dall’America dove è stato operato all’omero destro per la quarta volta. Ma anche Alex Rins ha scritto a Takaaki: “Sono felice che tu stia bene! Guarisci presto Taka“. E Livio Suppo ha risporto: “Guarisci presto, Taka. Spero che tu abbia imparato la lezione“. Il FIM Panel della MotoGP nella giornata di lunedì ha ribadito che la manovra del pilota nipponico non merita nessuna sanzione, ma Freddie Spencer sembra non nutrire più ampi consensi tra i piloti della MotoGP.