MotoGP, Nadia Gresini: “Enea è un cucciolo che si trasforma in bestia”

Nadia Padovani si prepara a scrivere il secondo capitolo di una storia bellissima, iniziata con la tragica morte del marito Fausto Gresini. Ad alcuni sembrava che il giocattolo forgiato dall’ex pilota e manager di Imola potesse infrangersi davanti alla dura realtà di un mondo per nulla facile, come quello della MotoGP. Invece la signora Nadia, con l’aiuto dei figli e di alcuni collaboratori fidati (vedi Carlo Merlini), ha rispolverato il mito dell’Araba Fenice e dato prova di cosa può fare una donna, anche all’interno del paddock.

Un’altra stagione MotoGP da sogno

Trovare sponsor di un certo spessore non è stato facile, alcuni si sono messi subito a disposizione, altri sono arrivati a stagione in corso. Intanto sin dalla prima gara a Losail ci pensava Enea Bastianini a regalare emozioni, podi, vittorie, ad accarezzare il sogno iridato che per diverse settimane sembrava un obiettivo tangibile. Terzo posto finale in classifica piloti MotoGP, Gresini Racing 7° miglior team del 2022. Archiviato il primo anno con Ducati, sabato 21 gennaio Nadia Padovani ha varato la seconda stagione in MotoGP. I nocchieri della nave saranno Alex Marquez, fortemente desideroso di riscattarsi dopo la triste parentesi Honda, e Fabio Di Giannantonio, una pole position da rookie e un anno di esperienza maturata che gli sarà utile per il successivo step. A spingere questa meravigliosa nave saranno le Ducati Desmosedici GP22, una garanzia di velocità, certificata dalla vittoria mondiale di Pecco Bagnaia.

Gresini avanti senza paura

Anche la vedova Gresini ha preso familiarità con il paddock della MotoGP e lo stress da competizione. “Adesso sono più consapevole di quello che accade sia in azienda sia in pista – ha spiegato a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Ho preso in mano la situazione a 360°“. I risultati dell’anno scorso erano quasi inattesi, è stata una stagione “davvero pazzesca“, ma anche “molto impegnativa“. Perché non bisogna dimenticare che Gresini Racing è anche un’azienda fatta di entrate ed uscite, di 70 dipendenti. E bisogna essere in regola soprattutto sui bilanci se si vuole andare avanti. La team owner non ha mai pensato se fosse all’altezza di questo gravoso compito, non ha avuto neppure il tempo di riflettere dopo la morte di Fausto. L’unico imperativo era portare avanti il sogno del marito e ci sta riuscendo alla grande. “Non volevo perdere quel che aveva creato“.

L’eredità di Bastianini

Mister Gresini probabilmente sarebbe meravigliato da quanto fatto dalla moglie Nadia e dai figli Luca e Lorenzo. “Sapeva che ho un carattere forte, ma che facessi tutto questo non se lo sarebbe aspettato“. Neppure i tifosi e gli addetti ai lavori avrebbero immaginato una stagione MotoGP ’22 di altissimo livello, merito anche di Bastianini che a sua volta ha trovato il trampolino di lancio. “Come ho detto io, e come ci siamo ripetuti con i ragazzi seduti dentro al box, ‘guarda qui questi quattro scemi con a capo una donna cosa sono riusciti a fare‘”. Partenza con il botto, adesso il difficile è ripetersi e lo sanno benissimo.

Anche Yamaha Petronas SRT era partita alla grande con Fabio Quartararo… Però a certi livelli agonistici basta poco per ritrovarsi in fondo. Tutto deve essere al limite, ma motivazioni e volontà non mancano in Gresini. “Enea è un ragazzo incredibile. Tu lo vedi, sembra un cucciolo, poi sale su quella moto e diventa una bestia“, ha sottolineato Nadia Padovani nel giorno della presentazione ufficiale del team Gresini 2023. “Ci ha insegnato che se hai determinazione, e la sua è mostruosa, puoi arrivare dove vuoi. Come Enea ne nascono pochi“. Adesso i risultati sono nelle mani di Di Giannantonio e del più giovane dei Marquez. Seconda opportunità per Fabio. che dovrà dimostrare “il suo talento. Fausto credeva tanto in lui io mi sono fidata completamente del suo giudizio“. Alex si sta ambientando ed è pronto per l’exploit. Gli obiettivi per questa stagione MotoGP? “Qualche podio lo voglio fare, se poi scappa una vittoria…“.

Foto: Gresini Racing