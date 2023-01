Aprilia torna alla 8 ore di Suzuka con il Team TATARA

Il preannunciato ritorno di Aprilia nel Mondiale Endurance FIM EWC non poteva non prevedere anche una partecipazione alla 8 ore di Suzuka. Seppur con una struttura privata, ma supportata direttamente dalla filiale giapponese, quest’anno rivedremo la casa di Noale al via della “gara delle gare“. Un progetto interessante che si estenderà anche alla top class JSB1000 dell’All Japan Superbike, portando al debutto nella Terra del Sol Levante la RSV4 1100.

APRILIA NEL MONDIALE ENDURANCE 2023

Come anticipato in esclusiva lo scorso 25 dicembre, Aprilia è tornata a manifestare un certo interesse verso le competizioni motociclistiche di durata. Il primo passo è rappresentato dall’omologazione (novità in tal senso previste nelle prossime settimane) della RSV4 1100 per poter competere nella classe Superstock del Mondiale Endurance. Presumibilmente, alla 24 ore di Le Mans del 15-16 aprile prossimi vedremo almeno un paio di Aprilia RSV4 1100 al via, in attesa di un impegno più corposo per l’anno venturo. Lo testimonia il fatto che una delle migliori realtà indipendenti del FIM EWC, già nell’élite della specialità in queste ultime stagioni, abbia allacciato diversi contatti in prospettiva con Aprilia Racing.

RSV4 ALLA 8 ORE DI SUZUKA

La RSV4 1100 potrà pertanto competere nella classe Superstock, ma non nella top class EWC. Con o senza la 1100, il Team TATARA ha annunciato la ferma intenzione di voler presenziare quest’anno alla 44^ edizione della 8 ore di Suzuka. Per farlo dovrà superare con successo i cosiddetti Try-Out, una serie di gare di qualificazione per ottenere il lasciapassare al fine di presenziare alla corsa.

ALLA 8 ORE DI SUZUKA NELLA STOCK O EWC?

La 8 ore di Suzuka è una prova non rientrante nel calendario della FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock. Tuttavia, le moto di questa categorie sono ammesse in una classifica a parte, garantendo così l’eventuale chance al Team TATARA di presentarsi con la RSV4 Factory 1100. In alternativa la partecipazione si potrebbe configurare nella EWC con la RSV4 RF LE, considerando che questa compagine le farà correre entrambe quest’anno nell’All Japan Superbike.

DOPPIO IMPEGNO DEL TEAM TATARA

Il Team TATARA Aprilia quest’anno sarà infatti al via dell’All Japan Road Race Championship in due distinte classi. Nella JSB1000 (Superbike) portando al debutto nella serie giapponese la RSV4 Factory 1100 affidata a Masahiro Shinjo, mentre nella ST1000 (Superstock) proseguirà con la RSV4 RF LE condotta da Ruka Wada. Insieme a loro, in vista della 8 ore di Suzuka, potrebbe esserci Ken Eguchi, titolare del team nella passata stagione.

I TRASCORSI APRILIA ALLA 8 ORE DI SUZUKA

Una bella notizia per gli appassionati della casa di Noale, che potranno così rivederla al via della leggendaria 8 ore. Come riportato in questo articolo, Aprilia riuscì persino a vincere in una delle classi in gara. Parliamo del 2005 quando la RSV Mille R dell’Aprilia Motociclismo Test Team vinse la Stock Sport. Oltretutto con un equipaggio estremamente interessante capeggiato da Daniele Veghini, collaudatore Aprilia e recordman (condiviso con Niccolò Canepa) italiano di partecipazioni alla 8 ore (5). Accanto a lui avevano corso Federico Aliverti e la velocissima Samuela De Nardi, una delle 12 motocicliste ad aver avuto l’opportunità di affrontare la 8 ore dal 1978 ad oggi.