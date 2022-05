MotoGP, Morbidelli: “Problemi diversi da Valentino Rossi”

Per Franco Morbidelli è una stagione MotoGP davvero complicata, con il 7° posto in Indonesia come miglior risultato nelle prime sei gare. Dopo l’operazione al ginocchio dello scorso anno e il passaggio al team factory qualcosa non ha più funzionato nel feeling tra il pilota e la Yamaha M1. Fu proprio a Le Mans 2021 che il ginocchio sinistro iniziò a scricchiolare durante una simulazione flag to flag, un infortunio che non gli impediva di guidare la moto, ma era di intralcio nella vita di tutti i giorni.

L’infortunio al ginocchio

Il recupero richiedeva sei mesi come da prassi, Franco Morbidelli è ritornato nel campionato MotoGP dopo tre, una bella sfida che non ha avuto ripercussioni. E la scorsa settimana è ritornato anche al Ranch di Valentino Rossi ad allenarsi regolarmente. “Ma quello che mi farà dire di aver superato l’infortunio al 100% sarà tornare al top della MotoGP. Quando accadrà, vedremo se sarò ancora più forte, più duro, più coriaceo“, racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’. I risultati latitano, ma Yamaha gli conferma fiducia, almeno fino alla scadenza di contratto nel 2023. Poi si dovranno tirare le somme e i risultati del 2022 conteranno non poco.

La scelta del capotecnico

Frannky riesce a mantenere la sua calma serafica, ma dentro di sé non può essere per nulla soddisfatto. “Arrabbiarmi non serve assolutamente a niente. So cosa serve e quello di cui ho bisogno, sono fortunato perché ho le idee abbastanza chiare, non sono perso“. Con Ramon Forcada, capotecnico nel box Petronas SRT, è passato a Silvano Galbusera, fino all’attuale Patrick Primmer. Sarà una coincidenza, ma da quando ha smesso di lavorare con il tecnico catalano le cose sono andate in fase calante. “Mi sono sentito di rispettare la proposta che mi avevano fatto Lin Jarvis e Maio Meregalli. Sono convinto che è la scelta migliore per il team e per tutti noi. E vedendo l’approccio di Patrick sono ancora più convinto“.

Assalto al podio MotoGP

Una via di uscita da questa fase calante sembra vicina. Franco Morbidelli è vicino all’assetto base, gli manca potenza, come sottolinea più volte Quartararo, ma nulla di paragonabile ai problemi che aveva Valentino Rossi con la M1 negli ultimi anni di carriera. “A volte dei problemi ne parlo via messaggio con Vale, ma per me Dovi sta affrontando altri problemi rispetto ai miei. Il mio è di trovare l’assetto base, quello che ti fa sentire bene sulla moto. Abbiamo esplorato delle aree e degli assetti abbastanza particolari, quindi sappiamo cos’è successo. Ma da Portimao abbiamo cominciato ad avvicinarci“.