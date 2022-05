MotoGP, Morbidelli: “Non vale la pena condividere i dati con Quartararo”

Franco Morbidelli proverà a giocare sugli stimoli del Mugello per dare una svolta a questa stagione MotoGP. Non cerca alibi, le sue condizioni fisiche sono ritornate al 100% dopo l’operazione al ginocchio, da qualche settimana ha ripreso anche ad allenarsi regolarmente al Ranch di Tavullia. Adesso servono risultati e punti per la classifica che langue a quota 19 dopo sette gare. Sembra un ricordo lontano il Mondiale 2020, quando si è affermato vicecampione in sella alla M1. E’ legato all’azienda di Iwata fino al termine del 2023, ma se continua di questo passo rischia di dover trovare una nuova squadra per il 2024.

Morbidelli, Quartararo e lo stile di guida

Cosa sta accadendo a Morbidelli? “Il mio problema principale non è legato alla moto in sé o ad un problema con essa. Sono io che non riesco a trovare il giusto equilibrio con essa – ha detto il pilota italo-brasiliano a Motogp.com -. Una volta che il mio ginocchio è guarito all’inizio dell’anno, mi aspettavo risultati migliori. Non sto raggiungendo l’obiettivo, cioè lottare per le vittorie“. Fabio Quartararo ha instaurato un ottimo rapporto con la YZR-M1, riesce a colmare le lacune con il suo stile di guida, ad eccezione della mancanza di cavalli sui rettilinei. Ma sul misto il campione francese riesce a spingerla al limite, impresa non praticabile da Dovizioso e Morbidelli. “Non vale la pena condividere le mie informazioni con lui se ha trovato un modo per sfruttare al meglio il pacchetto. Non voglio dare informazioni poco chiare“.

Futuro in MotoGP

Quartararo riesce a fare leva sui punti di forza del prototipo di Iwata 2022 e comanda la classifica MotoGP dopo essersi assicurato il titolo mondiale nella passata stagione. “E’ una moto molto scorrevole, non è la più veloce sul rettilineo ma ha degli aspetti positivi. E Fabio è molto bravo a sfruttarli, mentre io al momento non lo sono. Se riesco a ritrovare quel feeling che avevo con la vecchia moto, conservando i vantaggi di questa nuova moto, penso che farò molto bene“, ha aggiunto Franco Morbidelli. Nell’ultimo GP di Le Mans non è andato oltre la 15esima posizione. “Non è una situazione piacevole per la mia squadra e per me. Se riusciamo a superare tutto questo, ne usciremo più forti. Sembro calmo e rilassato, ma dentro di me ci sono emozioni che mi attraversano e non sono rilassato pensando al futuro. Un podio fa sempre bene, una vittoria ancora meglio, ed è quello di cui ho davvero bisogno dopo un inizio di stagione così difficile“.