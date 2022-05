MotoE: Matteo Ferrari l’ex campione al Mugello per accorciare la classifica

La MotoE approda per la prima volta al Mugello e Matteo Ferrari spera che sia la gara della svolta. Nei primi appuntamenti stagionali ha conquistato dei buoni piazzamenti ma non è riuscito a dimostrare totalmente il suo potenziale. Il pilota riminese in passato ha vinto il Mondiale MotoE ed è sempre stato in lotta per il titolo quindi ci si aspetta di vederlo tra i primi assieme a Mattia Casadei.

Matteo Ferrari, cosa provi alla vigilia dell’appuntamento del Mugello?

“Sono pronto! Abbiamo lavorato molto a casa per capire quale fosse la strada giusta, ho guardato le corse di Le Mans ed ho cercato di lavorare su alcuni aspetti. E’ la gara di casa quindi molto importante, cercheremo di sfruttare tutto il tifo. Sarà bello rivedere il Mugello pieno e tornare lì perché la MotoE è il primo anno ci corre”.

Qual è il tuo obbiettivo?

“Le aspettative sono sempre alte perché dobbiamo essere ai vertici. L’obbiettivo principale è quello di ridurre il gap dal primi in classifica. Ora siamo quarti nel Mondiale a trenta punti dal primo e vorrei tornare a casa con meno punti di distacco dalla vetta. Ovviamente darò il massimo per riuscirci”.

In questo periodo si parla già di mercato. Quali sono le tue prospettive future?

“Al 2023 al momento non ci penso e mi focalizzo sulle gare. Attualmente dev’essere ancora definita bene tutta la MotoGP quindi per me è prematuro parlare di mercato ma sicuramente sto con le orecchie aperte. Prima di tutto, comunque, servono dei buoni risultati e cerco di concentrarmi su quelli dopodiché si vedrà come si muoverà il mercato”.