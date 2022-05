MotoE: Mattia Casadei alto voltaggio “Avanti così ci giochiamo il Mondiale”

Mattia Casadei è il pilota rivelazione del Mondiale MotoE 2022. Il ventiduenne riminese, portacolori del Pons Racing, già la scorso anno era stato tra i grandi protagonisti del campionato ma ora può puntare veramente al titolo. A Le Mans ha impressionato per determinazione e maturità.

Dopo avere conquistato la pole position, ha vinto gara-1 con una condotta impeccabile e si è classificato secondo in gara-2. Ora è terzo in classifica a 17 punti dal leader Dominique Aegerter. Mattia Casadei è il migliore degli italiani in MotoE ed il più brillante.

Mattia, che emozioni provi dopo un week-end così?

“Sono molto contento! Il week-end è andato benissimo è stato super positivo! Ringrazio tutto il team: siamo forti e mi sono divertito da matti. Ho conquistato la pole, la vittoria di gara-1, il secondo posto in gara-2 e il giro veloce nella gara del sabato. Meglio di così non poteva andare”.

Hai sfiorato la doppietta. Nella gara di domenica ti sei classificato secondo a cinque decimi da Aegerter e sembrava che lo potessi battere. Non hai voluto rischiare?

“Potevo vincere anche domenica ma Aegerter è stato molto forte gli ultimi giri. In una situazione di questo tipo va bene il secondo posto: l’importante è guadagnare punti per il campionato. Per il Mugello lavoreremo molto sugli ultimi giri perché nel finale ci manca ancora qualcosina. Ad inizio gara siamo fortissimi ma dobbiamo essere più incisivi negli ultimi due o tre giri”.

Il prossimo appuntamento del Mondiale MotoE si corre al Mugello, su una pista amica.

“Non vedo l’ora di andare lì, sono contentissimo! Siamo tornati in alto nella classifica del campionato e siamo in corsa per il titolo. Su 4 gare corse fino ad oggi, sono salito sul podio in 3 e mi presento alla gara del Mugello carico al massimo”.