Eterno Sebastiano Zerbo: A Misano centra altre due vittorie, più il resto

Due zampate del vecchio leone. A 51 anni Sebastiano Zerbo ha vinto di forza le prime due gare stagionali della Dunlop Cup 1000 Pro. Il campionato è in piena crescita, con giovani veloci e determinati. Zerbo, però, ha sempre qualcosa in più: l’esperienza, la voglia, il carattere, la fame di vittorie nonostante gli oltre 800 successi. E’ tornato a casa da Misano con quattro coppe, più le due per la vittoria del team. Ha vinto entrambe le gare, ha conquistato pole position e giro veloce. Alle gare ha partecipato, come wildcard fuori classifica, Alessandro Delbianco. In gara-1 si è subito ritirato per un problema tecnico mentre in gara-2 è transitato per primo al traguardo ma non è stato inserito in classifica: per lui era un semplice test. Zerbo si era presentato alla gara di Misano con una Yamaha R1 mai testata.

“Buona la prima è proprio il caso di dirlo – commenta Zerbo – non ero mai salito su quella moto ed i test li abbiamo fatti durante le prove del venerdì. Bisognava metterla a punto e trovare il giusto setup. In qualifica ed in gara non eravamo ancora a posto con la moto ma ce l’abbiamo fatta ugualmente. In gara-2 ho provato anche a stare con Delbianco ma poi ho mollato, tanto era fuori classifica. E’ stata un po’ più dura di altre volte perché non eravamo a posto con la moto però sono tornato a casa con un sacco di coppe”.

Ti sei divertito?

“Si, mi sono divertito tantissimo! E’ stato bello confrontarmi con gli avversari e spuntarla comunque. Le gare un po’ difficili sono quasi più divertenti, mi piace lottare con gli altri. Il prossimo appuntamento è ad inizio giugno a Vallelunga e lì dovremmo essere messi meglio a livello di moto perché a Misano siamo comunque riusciti a fare dei chilometri e quindi abbiamo già una base di partenza”.

Tra i suoi tifosi tutti i ragazzi del Moto Club Cattolica e della sua scuola di pilotaggio. Sebastiano Zerbo è un riferimento per tanti ragazzini che sognano di diventare piloti. Il dirigente del club cattolichino, Tiziano Tamagnini, è raggiante.

“Zerbo è unico, un grandissimo pilota e con un cuore immenso. Gareggia per il Moto Club Cattolica da tempo e dovreste vedere come segue i nostri ragazzini. Loro impazziscono per Sebastiano e nel week-end sono venuti a Misano appositamente per vedere le sue gare. Lui non era mai salito su quella moto ma ha conquistato la pole e due vittorie: è un mito, un esempio per tutti i giovani sia a livello sportivo che umano”.