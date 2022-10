MotoGP, Morbidelli: “Non entro in risse che non mi competono”

Una giornata di sentimenti contrastanti per Franco Morbidelli che, nelle qualifiche di Sepang, sfodera la sua miglior prestazione in questa stagione MotoGP. Scatterà dalla settima posizione in griglia di partenza, nella speranza che possa essere il click decisivo per riprendere il feeling con la sua Yamaha M1. Ma nelle FP3 ostacola involontariamente il compagno di Academy Pecco Bagnaia che, nella rabbia del momento, reagisce piuttosto nervosamente.

Morbidelli in top-10

Il Panel FIM MotoGP ha ritenuto irresponsabile la guida del pilota Yamaha factory e hanno inflitto un doppio Long Lap Penalty in quanto recidivo (terza infrazione del genere in questa stagione dopo i precedenti episodi al Sachsenring e ad Assen). Poteva essere una buona occasione per puntare ad un risultato importante, ma l’italobrasiliano vedrà perdere numerose posizioni per questa doppia sanzione. “Finalmente una buona giornata. Sono stato in grado di impostare bei tempi al mattino e al pomeriggio. Abbiamo lavorato bene questo weekend e fatto progressi, anche con le gomme usate. Ci ha portato molto avanti… Le due penalità sul giro lungo influenzeranno un po’ la mia gara, è molto dura“.

Il disguido con Bagnaia

Franco Morbidelli non ha rallentato volontariamente il time attack di Pecco Bagnaia e Marc Marquez nelle FP3, soprattutto considerando la grande amicizia che condivide con il pilota Ducati. “Sono uscito dai box e mi sono concentrato sulla pioggia e sulle bandiere, perché le condizioni su questa pista possono variare da curva a curva. Può essere asciutto in un punto e in un’altra curva piove. Ero molto concentrato sulle condizioni. Sfortunatamente, non ho prestato attenzione a chi guidava dietro di me. Pecco è arrivato da dietro molto velocemente, l’ho frenato, quindi il penalty è giusto… Le bandiere blu (per segnalare che un pilota lo sta superando, ndr) aiuterebbero a capire cosa sta succedendo. Ma se avessi prestato più attenzione, non sarebbe successo“.

Via libera per Quartararo… e Bagnaia

Non ha nulla da giocarsi in questa stagione MotoGP, Morbidelli non ostacolerà certamente l’eventuale rimonta di Fabio Quartararo che scatta 12°. “Se devo pensare a qualcosa devo guardare alla mia prossima stagione. Fabio? Farò la mia gara, non entro in risse che non mi appartengono“. Vicenda subito chiarita anche con Pecco Bagnaia tramite uno scambio di messaggi. “Sì, gli ho scritto e ha risposto. Ho chiesto scusa, ho rovinato il suo giro, mi dispiace. E’ sempre brutto quando succedono queste cose“.