MotoGP, Michele Pirro: “365 km/h possibili, vogliamo il record in Italia!”

Michele Pirro carico per il GP al Mugello. Stavolta non da wild card, ma da sostituto. "Stavolta penso solo ad andare forte. Top ten target alla portata."

Prima occasione stagionale per Michele Pirro al Mugello. Stavolta non come wild card, ma come sostituto dell’infortunato Jorge Martín, quindi un GP MotoGP con i colori Pramac Racing. Cambia quindi la tipologia di lavoro sulle mitiche colline toscane, ma sempre la stessa voglia di fare bene, con bene in mente l’obiettivo top ten. E certo non manca un commento sulla velocità di punta Ducati: il record l’anno scorso è stato di Dovizioso proprio al Mugello, limato quest’anno da Zarco in Qatar, ma il tester della rossa vede possibile un ulteriore ritocco.

Nel frattempo però c’è grande soddisfazione per l’inizio di stagione 2021 messo in atto dai piloti della casa di Borgo Panigale. “Sono molto contento di questa Ducati, credo sia una grande moto” ha dichiarato Michele Pirro nel meeting del giovedì. Sottolineando che “Avere tre Ducati in top 4 iridata è certo fantastico per tutti. Qui poi abbiamo vinto con tre piloti diversi. Certo ogni stagione è diversa, ma ci auguriamo di fare bene.” Come detto, l’essere sostituto e non wild card prevede quindi un programma diverso. “Uso la moto di Jorge Martín, solitamente invece avrei la moto del test team, quindi la mia per migliorare qualcosa in futuro. Stavolta lavoro sono per andare forte in ogni sessione.”

Con una punta di rammarico sia per l’infortunato che per il test team. “Mi dispiace per Jorge, ha un talento incredibile. Anche per i miei ragazzi, che si erano preparati ed erano belli carichi, perché era davvero una bella occasione pure per loro.” Poche prove stavolta, solo la ricerca del feeling per essere veloce, con un obiettivo preciso. “Posso pensare solo alla guida. Il nostro target è la top ten: è alla portata mia ed anche del pacchetto di cui dispongo. Il livello certo è altissimo, ma non ho nulla da perdere e posso solo pensare ad andare forte.” A caccia di un nuovo record di velocità. Pirro ci scherza su: “I 365 km/h sono possibili dopo il Qatar. Ma vogliamo il record in Italia!”

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri