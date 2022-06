MotoGP, mercato piloti: restano due incognite, Oliveira-Gresini quasi fatta

Il mercato piloti MotoGP ha mosso un’altra pedina sulla griglia di partenza della stagione 2023. A distanze di alcune settimane è arrivata l’ufficialità del passaggio di Jack Miller in KTM factory, dove andrà ad affiancare Brad Binder. Per quanto riguarda il team satellite Tech3 di Hervè Poncharal potrebbe esserci la riconferma di Remy Gardner, mentre Raul Fernandez potrebbe fare posto a Pol Espargarò. Il pilota di Granollers ha ricevuto anche un’offerta di trasferimento in LCR Honda, ma ancora non ha deciso il suo futuro. Le prossime mosse di mercato dipenderanno molto dalle scelte di Joan Mir e Alex Rins.

La griglia MotoGP 2023

Yamaha si schiererà ai nastri di partenza della stagione 2023 di MotoGP solo con due YZR-M1, quelle factory di Fabio Quartararo, che ha rinnovato con la Casa di Iwata alla vigilia del GP di Catalunya, e di Franco Morbidelli, nonostante le voci che lo vedrebbero dire addio anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto (fine 2023). Honda continuerà a scommettere su Marc Marquez fino al termine del campionato 2024, ma ha intenzione di piazzare un pezzo da novanta al suo fianco. E non è un mistero che Joan Mir sia vicino alla firma con Alberto Puig e il team Repsol. In LCR Honda Alex Marquez potrebbe vedersi rinnovare la fiducia, ma l’addio di Takaaki Nakagami sembra ormai certo. Per il pilota giapponese potrebbero aprirsi altre strade all’interno della struttura HRC.

Rebus in casa Ducati

Alla Ducati resta da riempire il vuoto che lascerà Enea Bastianini in Gresini. Per il campione Moto2 2020 due le opzioni: il salto in Pramac, molto desiderato anche dal nuovo main sponsor, oppure l’ingresso nel team factory al fianco di Pecco Bagnaia. Questa seconda soluzione resta la più accreditata, ma a Borgo Panigale decideranno soltanto dopo i Gran Premi di Germania e Olanda, se non dopo. Nel box di Nadia Gresini arriverà quasi certamente Miguel Oliveira, che si è detto entusiasta dell’ipotesi di montare in sella ad una moto competitiva come Ducati. Nei giorni scorsi è avanzata l’ipotesi Alex Rins, ma il pilota spagnolo dovrebbe accettare un notevole taglio al suo ingaggio rispetto agli ipotetici 5-7 milioni di euro che guadagnerebbe in Suzuki.

Ampia scelta per Aprilia RNF

Aprilia ha riconfermato Maverick Vinales e Aleix Espargarò, ma ha due selle libere grazie alla nuova partnership con il team RNF di Razlan Razali. Andrea Dovizioso non sembra avere alternative per proseguire la carriera in MotoGP, Darryn Binder potrebbe lasciare dopo appena una stagione, La squadra del manager malese ha un ampio ventaglio di nomi a disposizione, a cominciare da Alex Rins, su cui tanto spinge anche l’amico e connazionale Aleix Espargarò. Al pilota esperto andrebbe ad affiancarsi un giovane pilota talentuoso e qui l’elenco è abbastanza lungo, da Celestino Vietti a Raul Fernandez, senza dover escludere Alex Marquez qualora non dovesse trovare l’accordo di rinnovo con la Honda.