Che stravolgimento da una stagione all’altra! Maverick Vinales è letteralmente rinato da quando è approdato in Aprilia. Il suo adattamento ad una RS-GP ormai davvero competitiva procede a grandi passi. Lo dimostrano i tre podi nelle ultime quattro gare, l’ultimo proprio nel GP a Misano appena concluso. Per la vittoria manca ancora qualcosina, ma lo spagnolo è tornato a sorridere, si diverte in sella e, conseguenza logica, si sta avvicinando costantemente all’obiettivo. Oscurando anche un Aleix Espargaro un po’ sottotono negli ultimi GP…

Vinales-Aprilia, ci siamo quasi

L’ex iridato Moto3 sta iniziando a farsi davvero notare. Il GP di San Marino non è un caso, ma un insieme di tanti piccoli segnali intravisti nei round precedenti in questa stagione. Espargaro è esploso nella prima parte di stagione, ora invece c’è qualche difficoltà in più, mentre per il pilota #12 sta avvenendo l’opposto. A Misano, per la seconda volta quest’anno, Vinales ha insidiato Bagnaia per la vittoria, stavolta fin dall’inizio e non in rimonta com’era avvenuto a Silverstone. Il tentativo di superarlo non è riuscito, ha poi dovuto cedere il passo anche a Bastianini, ma non ha niente da rimproverarsi. Per Vinales è un’altra gara da protagonista, un nuovo importante passo avanti per un binomio moto-pilota che può davvero preoccupare l’anno prossimo.

“Mi diverto di nuovo”

“Le ultime sei gare sono state bellissime! Ci sono stati alcuni problemi, ma stanno arrivando ottimi risultati e siamo solidi.” Maverick Vinales sfoggia di nuovo un largo sorriso alla fine del GP appena concluso. Ne ha ben ragione, visto che è stato di nuovo uno dei protagonisti. “Nei primi giri della gara mi sono sentito molto forte” ha sottolineato. “Ho lottato con Pecco, cercando di superarlo ma senza avere l’occasione. Poi negli ultimi giri ho perso grip al posteriore e ho pensato solo ai punti. Pecco ed Enea ne avevano di più.” Non c’è delusione, solo soddisfazione per quanto fatto. Una bella iniezione di fiducia per i prossimi GP, alla ricerca di quel ritorno alla vittoria, la prima coi colori Aprilia. “Dopo un anno difficile mi diverto di nuovo in sella, ma dobbiamo continuare a lavorare. Questo è solo l’inizio” è la promessa di Vinales.

Foto: motogp.com