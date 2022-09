Austria e San Marino erano due difficili ostacolare sul cammino iridato di Aleix Espargarò. In entrambe le gare ha chiuso al 6° posto, alle prese con layout che mal si addice al suo stile di guida e alla Aprilia RS-GP22. L’appuntamento con il podio manca dal GP d’Italia dello scorso maggio, ad Aragon serviranno ben altri risultati per restare in scia al leader Fabio Quartararo e al neo diretto inseguitore Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati ha superato Aleix in classifica dopo aver vinto la quarta tappa consecutiva, la sesta in questa stagione MotoGP, mentre il campione della Yamaha anche stavolta gli finisce davanti e aumenta il distacco a 33 punti.

Aleix Espargarò 6° a Misano

Nella prima parte del GP di San Marino e della Riviera di Rimini Aleix Espargarò è riuscito ad inseguire il gruppo di testa, ha messo a segno alcuni giri veloci che lasciavano sperare nel podio. I cambi di direzione del circuito di Misano non hanno però aiutato il pilota di Granollers che ha tagliato il traguardo a 6″ dal compagno di squadra Maverick Vinales, terzo in una gara vinta da Pecco Bagnaia. “Per tutto il weekend non sono stato competitivo qui… Non ero al livello di Maverick, soprattutto quando si trattava di cambiare direzione. Devo migliorare il mio stile di guida sotto questo aspetto“. Non è soddisfatto l’alfiere Aprilia che però ricorda quando il 6° posto finale era motivo di festeggiamenti. “Non molto tempo fa nel box abbiamo fatto festa quando sono arrivato sesto“.

Bagnaia sorpassa in classifica piloti MotoGP

Adesso la strada di Aleix Espargarò verso il titolo MotoGP dovrebbe farsi in discesa, a cominciare dal GP di Aragon e dal piano motori. “Abbiamo un bel po’ di motori freschi. Ci sono gare fuori dall’Europa in cui potremmo essere più competitivi della Yamaha e della Ducati, quindi sono molto positivo“. Peccato aver mancato l’occasione di limare punti dalla vetta, con Fabio Quartararo alle prese con qualche difficoltà di troppo a Misano Adriatico. Intanto Pecco Bagnaia sorpassa in classifica e si porta a +3 dal pilota di Noale. “Non mi interessa per niente (essere terzo, ndr)… Ovviamente mi sarebbe piaciuto recuperare punti, ma abbiamo attraversato due circuiti molto difficili e sono ancora indietro di 33 punti. Non sono molti, ho fatto qualcosa di giusto fino ad ora per essere 33 punti dietro il leader, quindi restiamo fiduciosi“.