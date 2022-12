MotoGP, Maverick Vinales: Raquel e Nina carte vincenti per il post-Yamaha

Maverick Vinales ha chiuso la sua prima stagione MotoGP completa con Aprilia all’11° posto in classifica piloti con un bottino di 122 punti. Ha raccolto un totale di tre podi ad Assen, Silverstone e Misano, in alcune occasioni è riuscito a dare filo da torcere ad Aleix Espargarò, considerato un po’ il padre della RS-GP. Nel 2022 non aveva aspettative chiare, l’obiettivo “era conoscere meglio la moto“, adesso “siamo messi bene come squadra e con la moto“. Dal prossimo anno ci sarà più pressione e la vittoria sarà un traguardo da centrare, in attesa di conoscere il prossimo pacchetto a disposizione.

Le basi della prossima stagione MotoGP

Il test di Sepang sarà rivelatore per tutti i piloti impegnati nella classe MotoGP, non saranno previste più le concessioni. A Portimao bisognerà congelare il motore e il primo aero-pack, a campionato in corso le migliorie saranno limitare alla pari dei rivali. A favore della Casa di Noale la possibilità di avere per la prima volta una squadra satellite che permetterà di raccogliere più dati e dare un’accelerata all’evoluzione del prototipo. Al suo fianco Maverick Vinales ritroverà il capotecnico Manu Cazeaux già conosciuto ai tempi dell’esordio in Suzuki. Dopo una lunga girandola di crew chief, sarà un tassello fondamentale con cui iniziare a prendere il decollo e costruire il futuro.

Vinales incontra il Fan Club

Alcuni giorni fa il pilota Aprilia ha tenuto una cena insieme al suo Fan Club all’Hotel Risech di Roses alla presenza di circa un centinaio di tifosi. Un evento che negli ultimi due anni è stato evitato a causa della pandemia, molto attesa dai suoi fan che non vedevano l’ora di rabbracciare il proprio beniamino. Presenti anche il sindaco della città, Joan Plana, e l’assessore allo sport, Vero Medina. Dopo i discorsi di rito delle istituzioni ha preso la parola Maverick Vinales, che ha voluto ringraziare tutti i presenti per l’incessabile sostegno. “Il 2021 è stato un anno molto difficile sportivamente parlando“, ricorda in merito alla chiusura con Yamaha a metà Mondiale. “E’ stato molto difficile gestire le mie emozioni, perché sono consapevole di poter arrivare molto lontano”.

La vita privata di Maverick

L’arrivo di sua figlia Nina e la vicinanza della moglie Raquel sono stati di vitale importanza per tenere alto il morale e andare avanti. “Mi ha fatto capire come gestire tutto al meglio, essere più felice e, soprattutto, sapere come separare ciò che è lo sport e la mia vita personale, prima non lo facevo. E ora che la mia vita personale va alla grande, con le moto posso andare peggio o meglio, ma so separare le due cose“, riporta il giornale locale ‘ViladeRoses.cat’. “Questo è molto importante nella vita di un atleta, perché alla fine vincere o non vincere dipende da tanti fattori“. Nella passata stagione MotoGP ha saputo migliorarsi step by step, merito anche di un ambiente molto familiare nel box Aprilia. Presto s’innalzerà il livello di scontro con Aleix Espargarò, ma possiamo scommettere che tra i due connazionali i buoni rapporti proseguiranno a gonfie vele.

Obiettivo titolo con Aprilia

Dal primo giorno Massimo Rivola e i vertici del costruttore veneto l’hanno messo al centro del progetto, prendendo in seria considerazione i suoi feedback. “Siamo molto contenti, è stato un buon anno in cui siamo cresciuti poco a poco. È stato un anno per conoscere la moto, il team e fare dei podi. Era quello che cercavamo all’inizio del campionato e ci siamo riusciti“. Pochi giorni di vacanza durante questo inverno per Maverick Vinales, che sta intensificando la sua preparazione atletica in palestra e in moto. “Aspettiamo la prossima stagione con grande entusiasmo e come squadra Aprilia il nostro obiettivo principale è quello di essere molto competitivi con gli occhi puntati sul titolo“.

Foto: MotoGP.com