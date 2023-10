MotoGP, Marquez sicuro: “Jorge Martin sarà campione”

Una sprint race da dimenticare per Marc Marquez in Indonesia. Partito abbastanza bene, è caduto al primo giro e si è ritirato. Una grande delusione per l’otto volte campione del mondo, che non pensava di essere nelle migliori posizioni a fine gara ma che comunque ci teneva ad arrivare al traguardo. Domenica cercherà di rifarsi.

MotoGP Indonesia, Marquez rammaricato

Marquez al termine della giornata non può che essere amareggiato per l’esito della sua sprint race al Mandalika International Circuit: “Undici curve finiscono velocemente – ha detto a Motosan.es – ed è stata la sprint più veloce della mia vita. Normalmente i primi giri sono uno dei miei punti forti, dove spingo sempre e nella maggior parte dei casi va bene. Oggi è una di quelle giornate che vanno storte. Ho spinto in curva 11, ho sbandato un po’ e poi sono caduto. Errore mio, sono entrato forte e ho perso l’anteriore. Dovevo entrare più lentamente. Se non fossi caduto, difficilmente avrei preso punti. Penso sarei stato dietro Bagnaia o con Oliveira, il mio ritmo era quello“.

Il pilota di Cervera spera di poter concludere almeno la gara di domani, in cui scelta e gestione del pneumatico posteriore saranno fattori decisivi: “Tutto dipenderà dalla gomma posteriore, perché alcune sono distrutte e altre no. Dipende da come viene gestita. La media potrebbe essere un’opzione“.

Impegno con Honda e Martin campione

Il suo futuro è nel team Gresini Racing, ma comunque vuole dare del suo meglio per aiutare la Honda fino all’ultima gara a Valencia: “Il mio impegno rimane lo stesso ed è massimo. Si è visto in qualifica, sono caduto, ho preso la moto e avevo l’entrata del box a sinistra. Invece sono andato a destra e ho preso un altro rischio, ottenendo l’ottavo posto in griglia. Dopo una caduta potevo entrare al box e farla finita, ma ho deciso di fare un altro giro rischioso“.

Per quanto concerne la lotta per il titolo, Marquez prevede un Jorge Martin campione: “Martin vincerà, l’ho detto già in Giappone e lo ripeto. Perché Bagnaia aveva la pressione di dover diventare campione ed essere costretto a riconfermare il titolo, essendo nel team ufficiale. Rimanere al vertice è difficile. Martin non ha nulla da perdere, è libero e guidare per la prima volta il Mondiale non lo influenzerà. È rilassato, per lui va bene tutto. Se vince, bene, altrimenti è lo stesso“.

Foto: Repsol Honda