Sembrava il momento giusto per tornare in azione, Alex Marquez invece si è fermato alla fine del venerdì del GP Indonesia. Il pilota Gresini sta facendo i conti con la frattura di tre costole, lesioni inoperabili e per le quali serve solo tempo. Considerando il fatto che ci sono tre GP consecutivi, Marquez ha scelto di fermarsi per cercare di recuperare per i prossimi round. Rimane però l’incertezza sulla sua presenza in Australia ed in Thailandia, ma lo stesso pilota spagnolo ha pure svelato che la lesione potrebbe non essere solo a tre costole come pensato finora…

Marquez ci ha provato

“Oggi avverto un po’ più di dolore, ma è normale e sapevo già di essere al limite” ha raccontato Alex Marquez ai microfoni di motogp.com nel corso delle ultime prove del sabato mattina (indonesiano). Il pilota Gresini Ducati però ha voluto fare comunque un tentativo, anche per rendersi conto della sua situazione. “Non faceva troppo male mentre guidavo, ma dobbiamo pensare ai tre GP consecutivi e non ha senso provare solo a prendere qualche punticino, visto che non ci stiamo giocando niente. Voglio finire bene la stagione” ha sottolineato il campione Moto2 e Moto3. Un anno di riscatto, il primo con la D16 azzurro Gresini, in cui ha già ottenuto un podio ed una vittoria, contribuendo così al quarto titolo costruttori vinto oggi da Ducati. Il processo di adattamento alla Rossa è ancora in corso, ma in Q1 in India s’è arrestato per il violento incidente con successiva lesione.

Ipotesi quarta frattura

“È una delle lesioni peggiori che abbia mai avuto” ha commentato. Come accennato, Alex Marquez svela poi che potrebbe esserci anche un’ulteriore lesione. “Ho tre costole fratturate, ovvero la sesta, la settima e l’ottava, ma potrebbe esserci una quarta costola fratturata, la nona” ha ammesso lo spagnolo. La caduta del venerdì è stata innocua sul piano fisico, non è chiaro però se la quarta frattura sia una conseguenza dell’incidente in India o se sia avvenuto in seguito. Serviranno comunque ulteriori controlli per chiarire la situazione, anche se “Non cambia niente nel mio processo di recupero.” Riuscirà a rimettersi per il GP Australia della prossima settimana? “Fisicamente è molto impegnativo ma ci proveremo, altrimenti penseremo alla Thailandia” ha concluso Marquez.

Foto: Social-Alex Marquez