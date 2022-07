MotoGP, Marc Marquez toglie la fascia: inizia il conto alla rovescia

Marc Marquez appare per la prima volta senza la fascia al braccio destro. Nessun commento, solo il disegno di una clessidra che fa intendere l’inizio di un conto alla rovescia. Quanto sia la polvere da versare da un vaso conico all’altro ancora non è dato sapere. Alla pari degli altri piloti MotoGP si sta godendo un momento di relax, in attesa di iniziare la vera e propria riabilitazione al braccio. A poco più di un mese dalla quarta operazione i ogni dei fan iniziano a volare…

Marc Marquez ha subito un’osteotomia omerale rotazionale lo scorso 2 giugno, in Minnesota. Un viaggio della speranza affinché il braccio destro gli consenta di poter tornare in MotoGP ai livelli che tutti ricordiamo. Probabilmente nulla ritornerà come prima, ma ha dimostrato di potersela giocare con chiunque quando le condizioni sono favorevoli. Nonostante le condizioni dell’omero non siano mai state ottimali dal giorno dell’infortunio a Jerez 2020, il pluricampione della Honda ha ottenuto tre vittorie e dimostrato di essere ancora l’unico pilota del marchio a portare al limite la RC213V. Resta insostituibile per la Casa di Tokyo, per i fan, per il paddock della MotoGP.

Marc Marquez preme sulla MotoGP

Il pilota di Cervera ha già imparato la lezione dopo il suo frettoloso ritorno alle competizioni appena una settimana dopo l’infortunio a Jerez. Stavolta l’ultima parola spetta solo ai medici, che daranno l’ok quando l’osso sarà solidificato in maniera da non destare troppi rischi in caso di cadute. Inutile rischiare di mandare tutto alle ortiche in una stagione MotoGP dove non c’è nulla di importante da giocarsi. Allo stesso tempo è evidente che Marc Marquez non vede l’ora di ritornare in pista. Dal giorno del suo intervento non ha mai tagliato i contatti con i fan e appare rilassato nelle foto condivise sui social.

Poche ore fa il sei volte campione MotoGP ha postato un’immagine in cui mostra di aver tolto la fascia che legava il braccio. A corredo un misterioso messaggio a forma di clessidra che già fa nascere speculazioni sul suo ritorno. Ancora non sappiamo se Marc Marquez ha effettuato la visita decisiva in clinica per decidere come proseguire con la riabilitazione. Al momento l’unica certezza è che lo rivedremo entro la fine di questa stagione: durante l’estate sarà probabilmente ai box per seguire l’evoluzione della moto. Qualora partecipasse al test Irta di Misano a settembre sarebbe l’ultimo miracolo del fuoriclasse della Honda.