CIV Junior, che battaglie per il 3° round del 2022 a Modena

Un weekend di gare che tutti i piloti impegnati nel CIV Junior ricorderanno con piacere. Il terzo round dei campionati monogomma Pirelli all’Autodromo di Modena è stato caratterizzato da grandi battaglie in pista. Il tutto sotto l’occhio attento anche di Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, e Lorenzo Savadori, pilota e collaudatore Aprilia MotoGP. Il prossimo appuntamento è in programma tra sole due settimane a Ottobiano il 23 e 24 luglio, rivediamo intanto com’è andata domenica scorsa.

Ohvale GP2 190

In gara uno vince Edoardo Savino partendo dalla pole. Secondo Cristian Borrelli e a soli 61 millesimi Gionata Barbagallo terzo al traguardo. Savino, Barbagallo e Borrelli guidano gara due. Lotta serrata tra Borrelli e Barbagallo per la seconda posizione con il primo che cerca di insidiare anche il leader Savino. Savino passa per primo sotto la bandiera a scacchi seguito da Borrelli e Barbagallo rispettivamente in seconda e terza posizione. Con i due terzi posti di oggi, Gionata Barbagallo mantiene la leadership in campionato con un totale di 118 punti. A sole tre lunghezze Edoardo Savino con 115 punti. Terzo Cristian Borrelli con 96 punti.

Ohvale GP0 110

Nella prima delle due gare in programma vince il poleman Giorgio Formisano davanti a Luca Turato che taglia il traguardo in seconda posizione ma viene retrocesso in sesta posizione per partenza anticipata. Sale quindi in seconda posizione Matteo Mancini, Stefano Turato terzo. In gara due Giorgio Formisano scatta benissimo dalla prima casella della griglia. Gara a quattro con ripetuti scambi di posizione tra Formisano, Luca Turato, Matteo Mancini e Stefano Turato. Al termine della bagarre vince il poleman Formisano seguito al secondo posto da Mancini e Stefano Turato terzo. Stefano Turato resta in testa alla classifica con un totale di 117 punti. Matteo Mancini sale al secondo posto con 90 punti. Terzo Luca Tutato con 78 punti.

MiniGP Italy Series

Il campionato che a fine stagione darà la possibilità ai primi due classificati di partecipare alla finale FIM MiniGP World Series, vede un finale di gara al fotofinish con Tomas Turetta che taglia il traguardo per primo in gara davanti a Gabriel Fabio Vuono e Lorenzo Fino. Gara due è stata interrotta con bandiera rossa dal Direttore di Gara dopo soli tre giri a causa di una caduta. Alla ripartenza su sei giri, gara combattuta tra Lorenzo Fino, Gabriel Fabio Vuono e Carmelo Greco. Anche in questo caso è il fotofinish ad aggiudicare la vittoria, vince Lorenzo Fino per soli 4 millesimi davanti a Gabriel Fabio Vuono, Carmelo Greco terzo a 60 millesimi dal vincitore. Gabriel Fabio Vuono riesce a mantenere la testa della classifica generale con 110 punti. Grazie alla vittoria di oggi, Lorenzo Fino guadagna una posizione in classifica agguantando il secondo posto con 99 punti. Tomas Turetta è terzo con 97 punti in piena corsa per tentare di accedere alla finale FIM MiniGP di Valencia.

Foto: civ.tv