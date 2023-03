MotoGP, Marc Marquez prepara la svolta: “L’infortunio mi ha reso più forte”

Marc Marquez arriva ai nastri di partenza della nuova stagione MotoGP con la speranza di essersi messo alle spalle la lunga scia di infortuni. Quattro operazioni e due casi di diplopia hanno sicuramente segnato il campione della Honda, ma non basta per frenare la sua sete iridata. Dopo l’incidente di Jerez è entrato in un tunnel da cui è uscito solo dopo l’ultimo intervento all’omero destro dello scorso 2 giugno, ma adesso servono risultati di un certo livello prima di cantare vittoria.

Marc Marquez e la vita nella capitale

Un anno fa Marc Marquez si trasferiva a Madrid, una scelta necessaria per proseguire la riabilitazione al braccio. Una svolta di vita che ha aperto nuovi orizzonti, uscendo dal recinto ristretto della sua Cervera e affacciandosi ai ritmi metropolitani, alle nuove amicizie e possibilità che offre la capitale spagnola. Qui ha stretto nuovi rapporti, fra tutti con il nuovo manager Jaime Martinez. A seguirlo ancora una volta c’è suo fratello Alex Marquez con cui continua ad allenarsi e a condividere il tempo libero.

Il grave infortunio gli ha fatto rivedere il modo di vivere. “Non hai bisogno delle stesse cose quando hai 20 anni e quando ne hai 30, vedi le cose in modo diverso. Avevo bisogno di un cambiamento… L’infortunio mi ha reso più forte“, racconta al quotidiano ‘El Pais’. “Per me era importante continuare ad allenarmi con mio fratello. Gli ho detto ‘se non vieni anche tu non vado neppure io’. L’idea gli è piaciuta e gli stava bene“. Per i fratelli Marquez sarà la prima stagione MotoGP in cui correranno per marchi diversi, ma nulla è cambiato nella lieta atmosfera familiare. Un binomio unico e saldo che neppure le avverse vicende in pista hanno potuto scardinare.

Un solo obiettivo

Non basta archiviare il lungo e difficile capitolo degli infortuni. Marc Marquez vuole tornare a competere per il podio e la Honda sta facendo di tutto per allestire una RC-V degna del livello raggiunto dai competitor. Gli ingegneri hanno perso la bussola dell’evoluzione durante i periodi di assenza del fuoriclasse, con il nuovo direttore tecnico Ken Kawauchi si prova a ricominciare rinsaldando quanto di buono fatto nell’ultima stagione. Da qui la necessità di raccogliere una gran mole di dati nel test di Sepang, mettendosi al servizio del progetto. Saranno i risultati in pista a svelare il livello del nuovo binomio Marquez-Honda. “Sto lavorando e mi allenerò con la mentalità di lottare per il Mondiale. E il mio obiettivo è vincerlo quest’anno. Poi vedremo se si può fare“.

Foto: MotoGP.com