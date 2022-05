MotoGP, Marc Marquez: “Ne vale la pena? A volte me lo chiedo”

Inizia il conto alla rovescia per la gara di Le Mans e Marc Marquez è pronto a dare l’assalto al primo podio di questa stagione MotoGP. La speranza è di uscire definitivamente dal periodo più buio della sua vita, dopo l’incidente all’omero destro e il doppio caso di diplopia, affinché possa ritornare in ottima forma sulla sua Honda RCV. Una moto che ha intrapreso un percorso di sviluppo in parte sbagliato, fuori dalle sue preferenze, costringendolo a sfruttare le sessioni di libere per l’apporto di modifiche e testando nuove componenti.

Il nuovo Marquez

Marc Marquez punta ad essere il campione di prima senza essere lo stesso di una volta. In un’intervista a ‘L’Equipe’ spiega come sia difficile adattarsi ad un nuova condizione fisica e mentale. “Oggi devo lavorare sulla mia guida con un braccio che non è lo stesso. Questo costringe a usare di più le gambe per controllare la moto, mentre so che devo evitare a tutti i costi un nuovo colpo alla testa per evitare possibili problemi di vista…“. Riflessioni da evitare una volta salito in moto, l’obiettivo MotoGP richiede lucidità mentale, coraggio e una moto tecnicamente su misura. “Se sono ancora qui oggi è perché accetto questo rischio. Altrimenti non avrei segnato il miglior tempo nelle prime prove libere sotto la pioggia in Portogallo e non avrei fatto quel tempo in qualifica“.

I rischi del campione

Resta il timore di un nuovo caso di diplopia, un problema di cui ha già sofferto un decennio fa per la prima volta. Ogni volta che Marc Marquez cade si solleva il fantasma di una ricaduta. “I medici mi hanno spiegato che il mio nervo ottico può soffrire a seconda della violenza dell’impatto, ma anche l’angolazione del colpo ricevuto. Quando mi sono infortunato a fine ottobre, la mia testa ha ricevuto un colpo di lato molto forte. Pertanto, le conseguenze di un colpo sono molto incerte“. Il sei volte campione MotoGP non nasconde di aver pensato al ritiro in certi momenti, soprattutto dopo la caduta in Indonesia nel warm-up. “Ma mi sono reso conto che se l’avessi fatto, non sarei mai tornato come prima… Ogni tanto mi chiedo se valga la pena. Ma finora la risposta è sempre stata sì. Certo, corro molti rischi, ma è così che ho vinto otto titoli mondiali”.

Il re della MotoGP

Se la vista è una spada di Damocle sulla testa del fuoriclasse di Cervera, il braccio destro continua a dare problemi nei week-end di gara. Certi movimenti sono limitati, ma il suo livello è ancora accettabile, come dimostrano le tre vittorie nella stagione MotoGP 2021. Forse ritornare ai livelli del 2019 sarà impossibile… “Oggi è un po’ diverso. Ciò che mi motiva è la sfida di trovare un modo per lottare ancora per il podio e la vittoria, per cercare di ottenere un nuovo titolo, perché sento nel mio cuore che questo traguardo è realizzabile“. Bisogna però cominciare dalle modifiche alla Honda. “Dobbiamo lavorare di più dalla nostra parte, non necessariamente cercando di spingere tutti i piloti Honda. Ora dobbiamo concentrarci su ciò che voglio, ciò di cui ho bisogno“, ha concluso Marc Marquez. “Questa nuova moto è fatta per uno stile diverso, posso adattarmi, ma vedo che non puoi sfruttare al massimo il tuo potenziale guidando in questo modo“.