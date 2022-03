MotoGP, Marc Marquez: modalità attack per cancellare le tre cadute

Molti si aspettavano un week-end di riscatto per Marc Marquez, ma l’incidente nelle FP2 e la doppia caduta nelle qualifiche MotoGP a Mandalika ha compromesso il risultato. Scatterà dalla quinta fila, 14esima piazza dopo la penalità a Franco Morbidelli, e scalare posizioni non sarà facile ritrovandosi davanti ben otto Ducati, comprese quelle di Luca Marini e Marco Bezzecchi. Dopo il primo scivolone nella Q1 il fenomeno della Honda è ritornato di corsa ai box per prendere la seconda RC213V, ma si è ritrovato dietro a Taka Nakagami che lo ha frenato e, al momento del sorpasso, è ritornato sull’asfalto.

Marc Marquez in stile ‘attack’

Un sabato decisamente da archiviare per Marc Marquez, che stavolta sarà chiamato ad un Gran Premio per nulla facile, dove superare non è facile e le prime file in griglia sono decisive per l’assalto al podio. “È vero che tutte le Honda hanno avuto problemi inaspettati sin dalle prime prove libere. È vero che la prima e la terza prova libera sono state in condizioni miste, ma quando il circuito è pulito soffriamo molto per guidare nel modo giusto. In Q1 ci ho provato, potevo evitare la seconda caduta, ma sapevo che era la mia ultima possibilità. So che domani sarà difficile, oggi non era la nostra giornata“.

Nei test invernali le Honda avevano chiuso con buone sensazioni a Mandalika. Ma le condizioni della pista sono in continua mutazione e la carcassa più dura adottata dalla Michelin per questo Gran Premio sembra aver penalizzato le RC-V. “La situazione è uguale per tutti… Con questa gomma ho vinto, ma allora la moto era diversa“. Dal venerdì ha sperimentato nuove soluzioni per migliorar eil feeling con l’anteriore, ma domani farà un passo indietro verso una moto più familiare. “Al mattino ho iniziato a giocare con la moto, al pomeriggio ho salvato una caduta, passo dopo passo, è molto difficile sorpassare ed è il posto peggiore da cui partire, ma ci proveremo. Partendo 14° devo attaccare, devo rischiare“.

Passo indietro a Mandalika

Nel secondo round MotoGP 2022 Marc Marquez farà un passo indietro sulla base della sua Honda. “Abbiamo migliorato molto il grip al posteriore, ma dal primo test ho detto di avere problemi con l’avantreno e che dovevo comprenderlo meglio. Con l’altra moto ero pronto e conoscevo molto bene il limite. Oggi, per esempio, la prima caduta l’ho capita, la seconda no. E tutto questo rende le cose un po’ più complicate. È vero che siamo lontani, e che è difficile tirare fuori cose positive da oggi. Ma stamattina ho potuto iniziare a giocare con la moto, questo pomeriggio sono riuscito a salvare qualche caduta, anche se è vero che sono caduto due volte (ride, ndr). Non siamo nella posizione in cui vorremmo essere. Domani è il momento di fare una buona partenza, è molto difficile sorpassare e siamo sulla pista peggiore per sorpassare, ma ci proveremo“.

La quinta fila in griglia di partenza impone di montare una soft al posteriore, per avere più grip nelle fasi iniziali, ma costringerà a gestire l’usura al limite. “Al posteriore monteremo la morbida, attaccheremo e vedremo alla fine. Non posso uscire pensando di dover scaldare la gomma e gestirla. Avremo un buon grip per almeno metà gara, e poi si vedrà“.