MotoGP, Pecco Bagnaia: “Dobbiamo fermare subito Quartararo”

Pecco Bagnaia guadagna una seconda fila che vale quanto una pole position al termine delle Qualifiche MotoGP a Mandalika. Una doppia bandiera gialla nelle FP2 gli ha impedito di fare il time attack, nelle FP3 le condizioni di bagnato non hanno permesso di migliorare i tempi del giorno prima. Il vicecampione piemontese ha svettato nella Q1 con il miglior crono, per assestarsi 6° nella Q2, a quattro decimi dal miglior tempo stanziato da Fabio Quartararo.

Bagnaia-Quartararo vecchia sfida MotoGP

“Se venerdì qualcuno mi avesse detto che sarei partito dalla seconda fila, avrei firmato subito“, ha commentato Pecco Bagnaia. “Siamo stati sfortunati con la bandiera gialla venerdì e non è stato facile uscire dalla Q1. La posizione 6 di partenza è quindi ottima, sono molto contento. Una buona partenza sarà fondamentale poiché è difficile sorpassare altri piloti su questa pista. Inoltre, a causa delle alte temperature, la pressione dei pneumatici aumenta molto rapidamente non appena ci si trova dietro un altro pilota”.

La strategia gomme per il GP dell’Indonesia vede un ampio ventaglio di possibilità. All’anteriore sarà possibile scegliere fra le quattro mescole portate da Michelin in vista di questo secondo impegno stagionale della MotoGP. Al posteriore bisognerà optare tra soft o media, da scartare la hard. Il minimo comune denominatore è la carcassa più dura che sembra aver stravolto gli equilibri delle Honda e non solo. Ogni elemento nuovo ha i suoi pro e contro e Pecco Bagnaia è entrato più nel dettaglio in merito al nuovo pneumatico posteriore. “Sul lato sinistro funziona perfettamente, ma ci sono problemi sul lato destro, poiché ci sono più curve in tale direzione“.

Un fattore che crea scompensi nei cambi di direzione. “Ogni volta che entro in una curva lenta, la fiancata destra si surriscalda molto velocemente e la ruota posteriore inizia a slittare. Nel mio secondo tentativo in Q2 ho quasi perso il posteriore alla curva 11“, ha concluso Pecco Bagnaia. Domani potrebbe ripetersi la grande sfida con Fabio Quartararo che ci ha accompagnato per tutta la seconda parte del Mondiale MotoGP 2021, conclusa con la vittoria iridata del francese, ma con Bagnaia vincitore di 4 Gran Premi su 6. “Quartararo è colui che attualmente gestisce meglio la gomma morbida posteriore. Sarà importante bloccarlo un po’ in partenza per non allontanarci“.