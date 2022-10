MotoGP, Marc Marquez in ‘preseason 2023’. Puig: “Difficile superare Ducati”

Da Aragon al Buriram c’è stata una progressione personale di Marc Marquez che fa tirare un sospiro di sollievo in casa Honda. Non tanto per la stagione MotoGP in corso, quanto per il futuro a breve termine, quando si attende un ritorno al vertice del marchio dell’Ala dorata. La preseason 2023 è già cominciata, bisogna accumulare chilometri, studiare le telemetrie, ottimizzare le condizioni fisiche e in particolare dell’omero destro. Il leone di Cervera sta ritornando, mette muscoli e rilascia feedback per forgiare quella che sarà la prossima RC213V e spianare il terreno verso il ritorno sul trono iridato.

Il confronto Honda-Ducati

Al MotorLand di Aragon ha tolto la ruggine dopo cento giorni di stop, in Giappone e Thailandia ha sfiorato il podio. Risultati che dimostrano come la riabilitazione proceda a gonfie vele dopo il quarto intervento al braccio. Un passo avanti importante che mette il turbo nell’ambiente HRC, con il team manager Alberto Puig che suona la carica dopo averlo visto insidiare il podio al Buriram. “Lo conosciamo e ha spinto fino alla fine, apprezziamo molto il suo sforzo“, ha ammesso l’ex pilota spagnolo a ‘Diario AS’. “Non ci aspettavamo quelle condizioni meteo, tutto è cambiato in vista della gara“. Negli ultimi giri al Chang Circuit Marc Marquez ha persino attaccato la Desmosedici GP di Pecco Bagnaia prima e di Johann Zarco poi, ma senza esito positivo. “Le Ducati hanno prestazioni migliori ed è difficile sorpassarle. Marc ha fatto una grande prestazione, ma se la gara fosse stata asciutta probabilmente avrebbe lottato molto di più“.

Marc Marquez è già in preseason MotoGP

I problemi fisici iniziano a finire in archivio, la pausa dopo il GP della Thailandia è decisiva per recuperare le forze. L’ultima tornata del campionato MotoGP 2022 prevede le tre tappe in Australia, Malesia e Valencia, il fenomeno della Repsol Honda proverà a dare l’assalto al podio che manca da 16 GP, giusto per interrompere questa prima scia negativa che il team si trascina dietro dal suo infortunio a Jerez nel 2020. “Ha fatto due gare complete in sette giorni dopo essere rimasto fermo per quattro mesi“, ha aggiunto Alberto Puig. “Quindi è molto importante tornare a casa, riposarsi e prepararsi per i prossimi due Gran Premi“. Lunedì sarà la volta di partire per Phillip Island in attesa del weekend, il meteo potrebbe giocare ancora una volta a favore di Marc Marquez e rendergli questa “preseason 2023” meno faticosa. “Un fattore chiave sono le condizioni meteorologiche e apparentemente farà freddo, quindi non puoi sbagliare. E la settimana successiva andiamo in Malesia, dove avremo condizioni opposte, calde e molto umide“.

Foto: HRC_MotoGP