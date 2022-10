MotoE: Gresini non cambia, avanti con Ferrari e Finello nel 2023

Gresini Racing inizierà l’era Ducati in MotoE con un doppio rinnovo. Matteo Ferrari ed Alessio Finello saranno infatti i due alfieri della squadra faentina anche per la prossima stagione elettrica. Il primo, nuovamente in top 3 a fine campionato, punterà a ripetere quel titolo conquistato nel 2019. Il secondo, dopo la stagione d’esordio, è determinato a regalarsi qualche soddisfazione in più. Main sponsor sarà nuovamente Felo, azienda cinese leader nella produzione di scooter elettrici dal design futuristico.

“Sarà il nostro quinto anno insieme. Ci siamo sempre trovati bene e abbiamo sempre raggiunto dei buoni risultati” ha sottolineato Matteo Ferrari, ormai perno della squadra dalla prima annata MotoE. “Quattro anni in top 3 nel mondiale non è scontato. Alcuni avversari sono cresciuti, altri sono cambiati, ogni stagione è stata diversa, ma noi siamo sempre rimasti lì. Il morale in vista del 2023 è molto alto grazie all’ottimo finale di stagione. Non vediamo l’ora di ripartire e di provare la nuova Ducati MotoE.”

“Quest’anno ci è servito per fare esperienza, per imparare” ha poi aggiunto Alessio Finello. Sottolineando anche che “Con l’arrivo di Ducati tutti i piloti dovranno ripartire da zero, non sarò più svantaggiato. Ora anch’io ho l’esperienza di un anno MotoE: ho avuto l’occasione di conoscere le diverse piste e di adattarmi alla guida di una moto elettrica. Non vedo l’ora di iniziare! Il prossimo anno sarò sicuramente più forte mentalmente, più convinto di me stesso anche grazie all’appoggio della squadra.”