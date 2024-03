MotoGP, Marc Marquez in Ducati factory: Grassilli apre all’ipotesi

Per Ducati sarà una stagione 2024 impegnata su due fronti: in pista e dietro le quinte. Quasi tutti i contratti dei piloti MotoGP sono in scadenza a fine anno e quindi bisognerà decidere il nome del futuro compagno di Pecco Bagnaia. Enea Bastianini potrebbe cambiare marchio, Jorge Martin e Marc Marquez si contendono un posto nel team factory. Ma in pentola bolle anche l’affare VR46, con la Yamaha intenzionata ad annettersi la squadra satellite di Valentino Rossi.

La nuova linea Ducati

A sedersi al tavolo delle trattative da quest’anno non ci sarà più l’ex direttore sportivo Paolo Ciabatti, ma il subentrato Mauro Grassilli. Il primo colpo è stato quello di prolungare il contratto con il campione del mondo Pecco Bagnaia, un’impresa non del tutto scontata, anche se da ambo le parti c’era la voglia di proseguire insieme. La Casa di Borgo Panigale può contare sicuramente sulla moto più competitiva della classe MotoGP, quindi ha la possibilità di poter scegliere con maggior facilità chi sarà il secondo pilota. Sicuramente non sarà possibile mettere sul piatto cifre ultramilionarie: “Stiamo cercando di tornare a numeri più sostenibili in termini di gestione del team e stipendi dei piloti“.

Ballottaggio Marquez-Martin

La scelta dei piloti non è mai individuale, un ruolo di primo piano spetta a Gigi Dall’Igna e Claudio Domenicali, l’apporto di Grassilli sarà marginale. L’approdo di Jorge Martin sembrava scontato al fianco di Pecco Bagnaia, ma a quanto pare l’arrivo di Marc Marquez potrebbe cambiare gli equilibri in gioco. Molto dipenderà dall’offerta economica che vorranno accettare, con Ducati che ha sicuramente il coltello dalla parte del manico grazie alla moto super competitiva. “Non abbiamo fretta di decidere chi sarà il secondo pilota ufficiale – prosegue il neo direttore sportivo come riporta ‘Motorsport-Total.com -. Ma la scelta sarà importante, va ponderata e richiede tempo. Abbiamo tanti piloti tra cui scegliere“.

Inutile nascondere che l’otto volte campione del mondo è un’ipotesi plausibile, avrebbe dei grandi ritorni di marketing e sponsor. “Marc piace molto al marchio. È un pilota che ha vinto tanto e ha un grande carisma. Non lo conosco da molto, ma mi sembra una persona onesta, sincera, una persona meravigliosa. Marquez è un pilota importante da considerare“, sottolinea Mauro Grassilli, senza sorvolare sull’aspetto finanziario. “La situazione economica globale ci obbliga a stare molto attenti alle nostre spese, sia per il team ufficiale che per il team Pramac“.

VR46 verso Yamaha?

Dal prossimo campionato MotoGP il brand emiliano potrebbe rinunciare ad uno dei suoi team satellite. Pramac è intoccabile, Gresini ha rinnovato, VR46 ha un contratto in scadenza a fine anno. Da tempo la Yamaha è sulle orme del team di Valentino Rossi, con Dorna che spinge tanto per il buon esito di questo accordo, visto che la Casa di Iwata è l’unica a schierare solo due prototipi in pista. “Stiamo parlando con VR46 per estendere la nostra collaborazione. Ma non è facile. Perché come ho detto, questo accordo deve adattarsi anche al nuovo quadro economico. Non abbiamo ancora trovato una soluzione. Sappiamo che hanno sul tavolo un’offerta da parte della Yamaha, non siamo noi che abbiamo fretta“.

Foto Michelin Motorsport