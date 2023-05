MotoGP, Marc Marquez e Gemma: la love story diventa ufficiale

Marc Marquez ha condiviso un’immagine insieme alla sua nuova fiamma Gemma Pinto. Una conferma ufficiale sui social dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quando ha pubblicato la foto di una mano inanellata che lasciava presagire l’annuncio di un fidanzamento. Per il campione MotoGP la vita professionale non vive il suo miglior momento, ma dal punto di vista sentimentale procede a gonfie vele.

Marc Marquez in Marocco con Gemma…

Quello che era un segreto di Pulcinella è diventato una realtà. Marc Marquez ha confermato la sua relazione con Gemma Pinto attraverso un post sui social, preceduto da una Instagram stories. I due si ritraggono nello scambio di un bacio mettendo fine ad ogni spiffero e sancendo definitivamente la loro relazione. Lo scatto arriva direttamente da Marrakech, giunti per festeggiare il 26esimo compleanno di Gemma. Insieme hanno condiviso alcuni scatti del loro viaggio attraverso le lande marocchine, dove hanno visitato i principali luoghi turistici.

Gemma ha stretti legami con il mondo della pubblicità e del marketing. La ragazza di origine catalana si è laureata in Pubblicità, Relazioni Pubbliche e Marketing presso la Facoltà di Comunicazione e Relazioni Internazionali di Blanquerna (Barcellona). Non solo brava, ma bella, dal momento che è anche una modella. Di recente ha posato per alcune campagne di Paco Rabanne. Sui social network la fidanzata di Marc Marquez può vantare più di 50.000 follower, dove condivide regolarmente la sua routine quotidiana. Entusiasta anche il nuovo cognato Alex Marquez che sui social commenta scherzosamente: “Non so niente. Addio, abbiamo perso un soldato“.

… aspettando il Mugello

C’è ancora tempo per rilassarsi, ma l’attenzione del fuoriclasse Honda è già puntata alla prossima gara del Mugello in programma dal 9 all’11 giugno. Rientrato a Le Mans dopo un mese e mezzo di stop per l’ultimo infortunio, ha dato prova di essere ancora un campione. HRC è al lavoro per fornirgli altri aggiornamenti dopo il telaio Kalex, che rappresenta un passo avanti nell’evoluzione ma “non è la soluzione“. Saranno mesi decisivi per Marc Marquez che va alla disperata ricerca di una vittoria che manca dall’ottobre 2021, guarda caso proprio al Mugello.

