MotoGP, Marc Marquez: “Ci saranno giorni difficili”

Marc Marquez ha avuto un totale di sei giorni di test per acclimatarsi alla Ducati Desmosedici GP23 e conoscere il team Gresini. Il sei volte campione del mondo MotoGP ha concluso l’ultima giornata di test in Qatar al quarto posto e con una caduta, nel tentativo di cercare il limite della sua nuova moto. Ancora deve imparare tutti i segreti della Rossa, ma inizia a spingere sempre più avanti il livello delle prestazioni. Sarà difficile avere la meglio su Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin, anche se c’è l’impressione che qualche soddisfazione potrà togliersela.

Marquez e l’adattamento alla Ducati

In Qatar per la prima volta ha sferrato un vero time attack riuscendo a piazzarsi con un ritardo di 383 millesimi dal campione in carica Bagnaia. Tra due settimane inizia il primo weekend di gara di Marc Marquez come pilota Ducati. “Questo sarà un altro punto, un’altra lezione: capire come guidare dietro agli altri e come sorpassare”, dice l’ex pilota Honda. La Desmosedici richiede tempo prima di essere compresa fino in fondo. “A volte mi dimentico di disattivare il dispositivo di assetto perché funziona diversamente – scherza il fuoriclasse di Cervera -. Mentre ero impegnato a cambiare la mappatura, ho dimenticato il dispositivo“.

Intorno a lui ci sono grandi aspettative, anche all’interno del team si aspettano che la prossima sarà una stagione MotoGP da incorniciare. Non sarà facile realizzare le aspettative sin da subito, prima serve conoscere la Ducati GP23 fino in fondo, adattare lo stile di guida, capire come risolvere repentinamente alcune problematiche di assetto. “Farò ancora qualche errore in gara, questo fa parte di questo processo. Ma devo mantenere la calma e continuare quello che ho fatto nel pre-campionato. Ci saranno gare in cui soffrirò. Ma se devo soffrire, soffrirò. Ci saranno giorni più difficili – prosegue Marc Marquez -, ci sono ancora tante cose che devo imparare“.

La condizione fisica

Lo scorso novembre ha subito un intervento all’avambraccio destro per contrastare la sindrome compartimentale. Il quinto dopo i quattro precedenti a cui si è sottoposto al braccio nell’arco di poco più di tre anni. “Le cose procedono bene, anche se il mio braccio è il mio braccio… dopo le quattro operazioni. Devo prestare più attenzione, ma quando lo faccio funziona bene. Come avete visto il mio pre-campionato in Malesia e Qatar è stato normale. E se stai pianificando un long run nell’ultimo giorno della preseason, è perché ti senti bene“.

Previsioni per il campionato

Fra due settimane si ritorna in pista per il primo round del campionato MotoGP. Quali sono gli obiettivi realistici per l’inizio della stagione in Qatar? “Penso di poter lottare per la quinta o sesta posizione“, stima Marquez. “Ma un fine settimana di gara è sempre diverso. Soprattutto ‘Pecco’, Martin e Bastianini conoscono molto bene la moto, escono e sono subito velocissimi. Io non sono ancora arrivato. Sto cercando di imparare lo stile di guida e come gestiscono i problemi. Passo dopo passo spero di potermi avvicinare… Pecco è il favorito e colui che deve difendere il titolo“.

