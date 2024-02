MXGP, Guadagnini che guaio: infortunio in allenamento, addio al GP Argentina

Stagione 2024 già in salita per Mattia Guadagnini. Il neo alfiere Nestaan Husqvarna Factory Racing infatti non sarà al via nel GP in Argentina, primo round del Mondiale Motocross, per infortuni riportati nel corso di un allenamento nel sud della Francia. Il giovane pilota veneto infatti ha riportato la frattura di una scapola e lesioni dei tessuti molli alla parte inferiore del braccio, per il quale è servito un piccolo intervento svolto stamattina. I controlli medici hanno confermato che Guadagnini non ha riportato danni a nervi o tendini.

Tempi di recupero incerti

Il pilota Nestaan Husqvarna rimarrà in ospedale per circa 48 ore prima di essere dimesso. Al momento non c’è ancora certezza sugli effettivi tempo di recupero, i successivi controlli forse daranno un’idea più precisa. Come detto inizialmente, per il momento si sa solo che salterà il GP in Argentina. “È un imprevisto per Mattia Guadagnini e la squadra, ma siamo anche sollevati, le lesioni non sono così serie come temevamo all’inizio” ha commentato il team manager Rasmus Jorgensen. “Ora bisogna pensare solo al suo recupero. Quando avremo altre notizie sulla situazione di Mattia e sul suo ritorno in gara le faremo sapere.”

Non c’è pace per Guadagnini

Indubbiamente sperava di essersi lasciato alle spalle tutte le difficoltà della stagione 2023. La crescita si era vista nella prima parte di stagione, per il pilota di Bassano del Grappa era arrivato anche il primo agognato podio in MXGP, ma i bei segnali si erano presto spenti per guai fisici. Una stagione buttata, più la mancata partecipazione all’ultimo al Motocross delle Nazioni. Questo nuovo anno, con i colori Husqvarna dopo il periodo GASGAS, non comincia però sotto una buona stella. Nuovo doppio infortunio per Mattia Guadagnini, che rimarrà lontano dalle gare per un tempo ancora difficile da stabilire.

