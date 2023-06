Marc Marquez al rientro in Francia è stato subito molto competitivo e punta ad esserlo anche in Italia. Forse al Mugello la missione sua e della Honda sarà più complicata, perché il circuito toscano dovrebbe mettere più in risalto alcuni limiti della RC213V, però lui con il suo talento cercherà di mascherare ogni difetto della sua moto. Non sarebbe la prima volta.

MotoGP, Marquez si aspetta un Mugello difficile

Marquez si sente pronto fisicamente ad affrontare il GP d’Italia, anche se sa che non sarà semplice conquistare un buon risultato nel fine settimana: “A Le Mans mi sono divertito tanto. Durante il weekend e specialmente in gara il passo era molto migliore di quanto mi aspettassi. È vero che ho corso dei rischi e verso fine corsa il mio limite è stato più la condizione fisica piuttosto che la moto. Ero distrutto per via della sindrome compartimentale al braccio. Ho cercato di spingere e, quando non guidi bene, con queste MotoGP capita di commettere un errore. Mi sento in un buon momento fisicamente, credo di essere tornato al livello massimo come a Portimao. Qui soffriremo di più, in questo circuito tanti punti deboli della moto e del mio stile di guida vengono evidenziati. Faremo del nostro meglio“.

Un anno fa al Mugello annunciava che si sarebbe operato per la quarta volta all’omero destro e che avrebbe dovuto affrontare un periodo di stop. Oggi sta decisamente meglio: “Nel 2022 quel GP è stato uno dei più difficili della mia carriera, perché avevo già la testa in America all’operazione e invece il corpo era qua a guidare una MotoGP. Ero comunque riuscito a concludere la gara in top 10, quest’anno l’obiettivo è essere più vicino possibile ai primi piloti. Vero che ci sono 8 Ducati e 2 Aprilia molto veloci, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio e lottare“.

Futuro ancora con Honda o addio?

Inevitabile parlare anche di futuro, considerando anche che di recente Jorge Lorenzo ha previsto un suo futuro in Ducati. Marquez ha risposto così: “Ho un contratto con Honda per l’anno prossimo e il mio impegno con loro è totale. Saranno sempre il mio piano A, però è vero che io cercherò sempre un progetto vincente. Non importano i colori, i nomi o il luogo. So che gli anni stanno passando e sto facendo del mio meglio. Ho fatto una nuova operazione al braccio per tornare nella migliore condizione fisica e l’ho ritrovata, quindi sono pronto a lottare per il campionato. Vedremo“.

Marc vuole una moto vincente, questo è l’aspetto fondamentale che considererà nel momento in cui dovrà decidere per chi correre nel 2025: “È sempre stato così, è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo. Credo ancora pienamente nella Honda. Vero che siamo in un momento difficile e che dobbiamo migliorare molto per raggiungere il livello dei rivali, però a Le Mans eravamo lì e questo è positivo. Non guardo gli altri piloti Honda, sono concentrato su me stesso e darò sempre il 100%. Avremo tempo per parlare del futuro“.

Foto: Honda Racing